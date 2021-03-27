Ibrahimovic: "Vincent hat wirklich geweint, als ich gegangen bin"

"Ich hab zwei Kleine zu Hause, die den Ball durch die Gegend kicken. Meine Frau sagt ihnen, dass sie aufhören sollen, aber ich sage: Nein, wir können Dinge ersetzen, wenn sie kaputt gehen. Vincent hat wirklich geweint, als ich gegangen bin. Aber jetzt ist es ok." Zlatan Ibrahimovic über seinen 12-jährigen Sohn

"Ich hoffe, die Trophäe wandert künftig regelmäßiger nach München. Im ersten Moment, als ich den Pokal zum Weltfußballer erhalten habe, da dachte ich nicht genau darüber nach, was es bedeutet. Nun laufe ich manchmal an dem Zimmer vorbei, schaue kurz rein, gucke auf die Auszeichnung und denke: „Oh, wow. Du hast es wirklich geschafft.“ Das macht mich sehr stolz. Robert Lewandowski

Ich fühle mich besser als mit 26, 27 Jahren. Ich habe meinen Körper seitdem permanent verbessert und bin heute ein Spieler mit größerer Erfahrung. Oder anders formuliert: Ich bin heute ein besserer Spieler als vor sechs Jahren. Ob ich noch vier bis fünf Jahre oder eher gute drei Jahre auf diesem Niveau spielen kann? Das ist schwer zu sagen. Aber ich traue mir definitiv noch mehrere Jahre zu, mein Level zu halten – mindestens! Robert Lewandowski

"Das ist größer als der Sport. Er ist meine absolute Welt. Ich habe die Dinge [mit dem Team] ziemlich ruhig gehalten, weil ich wollte, dass sie sich darauf konzentrieren, dass wir bis zum Ende der Saison stark sind. Wie wir wissen, war es ein auf und ab. Sie wussten, dass Matt operiert wurde und alles. Sie waren großartig, wenn es darum ging, uns beide zu benachrichtigen und sicherzustellen, dass wir wussten, dass sie für uns da sind. Sie waren perfekt. " Rhali Dobson (Australian Associated Press)

"Mein Vorbild war immer Xavi Hernandez von Barcelona. Er war nie der Größte, er hat aber mit Auge, Passspiel und Technik agiert, immer versucht, Mitspieler in Szene zu setzen." Joshua Kimmich

"Wieviele Spieler, die den Traum haben, schaffen es, Profi zu werden? Wieviele haben Champions League gespielt? Wieviele haben die Chance, für ihr Land zu spielen? Nur sehr wenige Spieler gewinnen Titel. Und dafür muss man auch im richtigen Team sein." Kevin Volland