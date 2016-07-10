Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

10.

Mario Gomez** (31) hat die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahrzehnt mit Rang drei bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ und seinen drei Teilnahmen in Folge an der UEFA EURO wesentlich mitgeprägt. Während er beim kontinentalen Turnier von 2008 Vize-Europameister wurde, erreichte er mit der DFB-Auswahl bei der UEFA EURO 2012 und 2016 jeweils das Halbfinale. Der aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart kommende Angreifer feierte bei den Schwaben nach seinem dortigen Profidebüt den Gewinn eines deutschen Meistertitels. Danach wechselte er zu Bayern München, wo er jeweils zwei Triumphe in der Meisterschaft, im DFB-Pokal und im deutschen Supercup bejubeln konnte. Hinzu kommt der Gewinn der UEFA Champions League. Anschließend unterschrieb Gomez beim italienischen Klub AC Florenz. Nach zwei Spielzeiten wurde er vom toskanischen Traditionsklub an Beşiktaş Istanbul ausgeliehen und wurde dort ein Mal türkischer Meister. Gomez wurde in Deutschland ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt. Außerdem holte er bei der UEFA EURO 2012, in der deutschen Bundesliga und in der türkischen SüperLig je ein Mal die Torschützenkrone. Überdies gehörte er bei der UEFA EURO 2012 mit drei Treffern zu den besten Torjägern.

**

11.

Leão* (67) kann voller Stolz auf die Zeit zurückblicken, in der er zu einer der brillantesten Generationen der brasilianischen Nationalmannschaft gehörte und sein Land bei vier Endrunden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vertrat. Nachdem er 1970 beim Titelgewinn der Seleção* noch als Ersatzspieler fungiert hatte, war er bei den Turnierauflagen 1974 und 1978 jeweils Stammspieler und wurde 1978 in Argentinien WM-Dritter. 1986 zählte er in Mexiko erneut zum brasilianischen WM-Kader, kam jedoch nicht mehr zum Einsatz. Der frühere Torhüter verbrachte seine gesamte Karriere in Brasilien, wo er unter anderem für Palmeiras São Paulo, Vasco da Gama und Corinthians São Paulo zwischen den Pfosten stand und unzählige Titel und Trophäen gewann. Nachdem er seine Torwarthandschuhe an den Nagel gehängt hatte, wurde er als Trainer tätig. In dieser Funktion betreute er das Nationalteam seines Landes beim FIFA Konföderationen-Pokal 2001 sowie zahlreiche Klubmannschaften, darunter den FC São Paulo und den FC Santos, Cruzeiro Belo Horizonte, Corinthians São Paulo, Vissel Kobe (Japan) und Al Sadd (Katar).

**

12.

Hans Tilkowski** (81) hatte 1966 in England aktiven Anteil an einem der denkwürdigsten Auftritte der DFB-Auswahl bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Damals verlor er mit seiner Mannschaft das Finale im legendären Wembley-Stadion gegen Gastgeber England. Schon 1962 in Chile hatte er zum deutschen WM-Aufgebot gehört, war dort aber nicht zum Einsatz gekommen. Nach seinem Vereinsdebüt bei Westfalia Herne wechselte Tilkowski zu Borussia Dortmund, wo er je ein Mal im DFB-Pokal und im Europapokal der Pokalsieger triumphierte. In der BR Deutschland wurde der Ex-Torhüter ein Mal zum Fussballer des Jahres gewählt.

**

13.

Sandie Toletti** (21) leistete bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2012 einen entscheidenden Beitrag zum Titelgewinn der jungen Französinnen. Zwei Jahre später wurde sie bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2014 Dritte. Derzeit hofft sie auf einen Stammplatz in Frankreichs A-Nationalteam der Frauen, für das sie bereits mehrmals aufgelaufen ist. Als Klubspielerin steht Toletti seit 2013 bei HSC Montpellier unter Vertrag.

**

14.

Sergei Ignashevich** (37) trug aktiv dazu bei, dass Russland 2014 in Brasilien nach zweimaliger Abwesenheit wieder bei einer FIFA WM-Endrunde dabei sein konnte. In der Vorrunde dieses Turniers stand er in allen drei Gruppenspielen seiner Mannschaft auf dem Platz. Zudem vertrat Ignashevich die Farben seines Landes bei den jüngsten drei Auflagen (2008, 2012 und 2016) der UEFA EURO. Erstmals auf sich aufmerksam machte der Abwehrspieler bei Lokomotive Moskau, wo er je eine Trophäe in der Meisterschaft, im nationalen Pokal und im russischen Supercup gewann. Danach unterschrieb er bei ZSKA Moskau, wo er nicht weniger als fünf Mal Meister und sechs Mal russischer Pokalsieger wurde. Hinzu kommen sechs Siege im russischen Supercup und ein Triumph im UEFA-Pokal.

**

15.

Peter Odemwingie* (35) nahm mit Nigeria 2010 und 2014 an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil. In Brasilien schoss er im Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina das Siegtor, das seinem Team den Einzug in die K.o.-Runde bescherte. Auf der kontinentalen Bühne vertrat er sein Land vier Mal in Folge beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal und errang dabei mit den Super Eagles drei Mal den dritten Platz. *Überdies gewann Odemwingie bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking die Silbermedaille. Nach seinem Klubdebüt beim nigerianischen FC Bendel Insurance ging der Angreifer nach Europa, wo er für OSC Lille, Lokomotive Moskau, West Bromwich Albion, Stoke City und Cardiff City spielte.

**

16.