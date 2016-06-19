Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

19.

Linda Forsberg** (31) nahm mit Schweden zwei Mal in Folge an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 2007 in der VR China und 2011 in Deutschland, wo sie mit ihrer Mannschaft Dritte wurde. Insgesamt absolvierte sie acht WM-Spiele. 2008 vertrat Forsberg die Farben ihres Landes bei den Olympischen Spielen in Peking, wo die Nordeuropäerinnen im Viertelfinale an Deutschland scheiterten. In ihrer Klubkarriere spielte Forsberg zunächst für Hammarby IF und Djurgården IF, mit dem sie zwei Mal schwedische Pokalsiegerin wurde. Nach ihrem Wechsel zum FC Rosengård (damals noch FC Malmö) feierte sie dort zwei nationale Meistertitel und einen Sieg im schwedischen Supercup.

**

20.

Aurélien Chedjou** (31) war für Kamerun bei den FIFA WM-Endrunden 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien im Einsatz. Darüber hinaus vertrat er sein Land auch bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Im kontinentalen Rahmen nahm er 2010 und 2015 am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal teil. Nach sechs Spielzeiten bei OSC Lille, in denen ihm ein Mal das Double aus Meisterschaft und Pokal gelang, unterschrieb Chedjou bei Galatasaray Istanbul, wo er inzwischen einen Meistertitel, zwei Triumphe im nationalen Pokalwettbewerb und drei Siege im türkischen Supercup bejubeln konnte.

**

21.

Alan** (41) nahm mit Portugal an sieben Auflagen der FIFA Beach Soccer-Weltmeisterschaft teil. Dabei wurde er ein Mal Vize-Weltmeister und drei Mal Dritter, bevor er sich im vergangenen Jahr bei dem im eigenen Land ausgetragenen Turnier endlich mit der globalen Krone schmücken konnte. Seine Gesamtbilanz weist dabei 37 Tore in 39 Partien aus. Als Klubspieler trug Alan die Trikots von Cavalieri del Mare, AC Mailand, Sporting Lissabon, Lokomotive Moskau, Botafogo Rio de Janeiro und Krylya Sovetov.

**

22.

Miroslav Kadlec** (52) hat mit der Nationalmannschaft der Tschechischen Republik das Finale der UEFA EURO 1996 erreicht. Hinzu kommt, dass sein Nationalteam damals nach der Auflösung der Tschechoslowakei, für die er 1990 in Italien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz gewesen war, zum ersten Mal überhaupt am kontinentalen Turnier teilnahm. Als Vereinsspieler stand Kadlec acht Jahre beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag, mit dem er zwei Mal deutscher Meister und ein Mal DFB-Pokalsieger wurde.

**

23.

Zinédine Zidane* (44) hat vor ein paar Wochen erneut Fussballgeschichte geschrieben, als ihm das seltene Kunststück gelang, nach dem Gewinn der UEFA Champions League als Spieler den kontinentalen Titel für Klubmannschaften auch als Trainer zu holen. Zur Erfolgsbilanz von Zizou zählen überdies der Titelgewinn bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Frankreich 1998™ sowie die Finalteilnahmen bei der UEFA EURO 2000 und bei der Endrunde der FIFA WM 2006 in Deutschland. In seiner Vereinskarriere gewann Zidane im Dress von Juventus Turin zwei Scudetti* sowie je ein Mal den italienischen Supercup, den europäischen Supercup und den Interkontinental-Pokal. Mit Real Madrid triumphierte er ein Mal in der Meisterschaft, zwei Mal im spanischen Supercup sowie 2002 in der UEFA Champions League, im europäischen Supercup und im Interkontinental-Pokal. Zidane wurde drei Mal mit dem FIFA Ballon d’Or ausgezeichnet und ein Mal zu Europas Fussballer des Jahres gewählt. Darüber hinaus wurde er in Frankreich zwei Mal als Fussballer des Jahres geehrt und in Italien zwei Mal zum besten ausländischen Spieler der Serie A gekürt.

**

24.

Christie Rampone** (41) nahm mit den USA an den jüngsten fünf Auflagen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ teil und erreichte dabei stets einen Podestplatz. Während sie 1999 und 2015 den begehrten Titel feiern konnte, landete sie bei ihren restlichen WM-Teilnahmen ein Mal auf Rang zwei und zwei Mal auf Platz drei. Überdies gewann sie mit den U.S.-Amerikanerinnen bei den Olympischen Spielen 2004, 2008 und 2012 jeweils die Goldmedaille. In ihrer Vereinskarriere war Rampone für zahlreiche Klubs aktiv, darunter für New York Power, Sky Blue und magicJack.

**

25.