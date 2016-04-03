Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

3.

Tim Krul** (28) leistete bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™ einen wichtigen Beitrag zum dritten Platz der Niederlande. Nachdem der Torhüter im Viertelfinale gegen Costa Rica kurz vor dem entscheidenden Elfmeterschießen eingewechselt worden war, parierte er zwei Schüsse der Mittelamerikaner. Zuvor war der hoch gewachsene Keeper mit der Juniorenauswahl seines Landes bei der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2005 ebenfalls Dritter geworden. Nach seinem Profidebüt bei Newcastle United wurde Krul nacheinander an den schottischen FC Falkirk und den englischen Drittligisten Carlisle United ausgeliehen, um dort Spielpraxis zu sammeln. Zurück in Newcastle avancierte er schon bald zum Stammtorhüter, woran sich bis heute nichts geändert hat.

4.

Sami Khedira** (29) zählt zur aktuellen goldenen Generation des deutschen Fussballs, mit der er 2009 U-21-Europameister wurde und 2010 an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilnahm. In Südafrika absolvierte er alle sieben WM-Spiele der DFB-Auswahl und wurde mit ihr Dritter. Danach war Khedira auch bei der UEFA EURO 2012 und in Brasilien 2014, wo er und seine Mannschaft Weltmeister wurden, im Einsatz. Der aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart stammende Mittelfeldspieler entwickelte sich im Profiteam der Schwaben, mit dem er ein Mal deutscher Meister wurde, rasch zum Leistungsträger. Danach wechselte er zu Real Madrid, wo er einen Meistertitel, zwei Mal die Copa del Rey sowie je ein Mal den spanischen Supercup, die UEFA Champions League und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft gewinnen konnte. Zu Beginn der laufenden Saison unterschrieb Khedira bei Juventus Turin.

5.

Joris Mathijsen* (36) nahm mit den Niederlanden zwei Mal an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil, nämlich 2006 in Deutschland und 2010 in Südafrika. Bei dem erstmals auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragenen Turnier kam er in sechs Begegnungen der Elftal* zum Einsatz und erreichte das Finale, in dem die Niederländer an Spanien scheiterten. 2008 und 2012 vertrat er seine Landesfarben bei den Endrunden der UEFA Europameisterschaft. In seiner Vereinskarriere war Mathijsen für Willem II Tilburg, AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam, den Hamburger SV und den FC Malaga aktiv.

**6.

Fatawu Dauda* (31) stand in Brasilien 2014 in den Gruppenspielen gegen Deutschland und Portugal für Ghana ebenso zwischen den Pfosten wie beim CAF Afrikanischen Nationen-Pokal 2013, bei dem die Black Stars *Vierte wurden. Als Vereinsspieler steht Dauda seit 2006 beim einheimischen SC Ashanti Gold unter Vertrag. Dazwischen lagen zwei kurze Engagements bei den südafrikanischen Klubs Orlando Pirates und Chippa United.

7.

Luigi De Agostini* (55) war für Italien bei der im eigenen Land ausgetragenen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1990™ im Einsatz, bei der das gastgebende Team auf Rang drei landete. 1988 hatte er mit der Squadra Azzurra* an der UEFA Europameisterschaft teilgenommen und dort in vier Partien einen Treffer erzielt. Im gleichen Jahr wurde er mit der italienischen Auswahl bei den Olympischen Spielen in Seoul Vierter. Nachdem er mit Udinese Calcio Meister der Serie B geworden war, spielte De Agostini für Trento Calcio, Hellas Verona und Juventus Turin, wo er je ein Mal den italienischen Pokal und den UEFA-Pokal gewann. Danach folgte eine Saison bei Inter Mailand, bevor er seine Karriere bei AC Reggiana beendete.

8.

Grzegorz Lato** (66) hatte in den 1970er und 1980 Jahren großen Anteil am internationalen Erfolg des polnischen Fussballs. In dieser Zeit nahm er drei Mal in Folge an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teil. Nachdem er 1974 in der Bundesrepublik Deutschland mit sieben Treffern bester Torschütze des Turniers geworden und mit Polen auf dem dritten Platz gelandet war, vertrat er sein Land auch bei den FIFA WM-Endrunden 1978 in Argentinien und 1982 in Spanien, wo er mit seiner Mannschaft erneut den dritten Platz errang. Seine persönliche WM-Bilanz weist zehn Tore in 20 Spielen aus. Überdies gewann Lato bei den Olympischen Spielen 1972 in München die Goldmedaille und bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal Silber. Nach seinem Vereinsdebüt beim FKS Stal Mielec, mit dem er zwei Mal polnischer Meister wurde, wechselte er zum belgischen Klub Sporting Lokeren. Danach unterschrieb er beim mexikanischen CF Atlante, mit dem er einen Triumph in der CONCACAF Champions League feierte. In seiner polnischen Heimat wurde der Torjäger zwei Mal zum Fussballer des Jahres gewählt. Als Trainer war er für FKS Stal Mielec, TS Olimpia Poznan und KS Amica Wronki tätig.

