Herzlichen Glückwunsch!

FIFA.com stellt Ihnen die prominentesten Geburtstagskinder aus der Welt des Fussballs vor. Sehen Sie selbst, wer seinen Ehrentag in der kommenden Woche feiern wird.

**

20.

Carsten Ramelow** (42) kam bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ in fünf der sieben Begegnungen der DFB-Auswahl zum Einsatz, darunter auch im Finale, das Brasilien mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Zuvor hatte er mit der deutschen Nachwuchsauswahl an der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 1993 teilgenommen. Nach fünf Spielzeiten beim damaligen Zweitligisten Hertha BSC Berlin wechselte er zu Bayer Leverkusen, wo er vier Mal deutscher Vizemeister wurde sowie je ein Mal das Endspiel im DFB-Pokal und das Finale in der UEFA Champions League erreichte. Allerdings misslang aufgrund der 1:2-Finalniederlage gegen Real Madrid auch der Griff nach der kontinentalen Krone.

**

21.

Ali Daei** (47) gilt im iranischen Fussball als lebende Legende, wobei dieser Status vor allem darauf basiert, dass er seinem Land zur Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1998 und damit zur Rückkehr auf die große Bühne des Weltfussballs verhalf. In Frankreich stand er bis zum Ausscheiden nach der Vorrunde in allen drei Gruppenspielen seiner Mannschaft auf dem Platz. 2006 kam er in Deutschland zu zwei weiteren WM-Einsätzen im iranischen Auswahltrikot. Im kontinentalen Rahmen wurde Daei mit Iran beim AFC Asien-Pokal 1996 Dritter und zudem bester Torschütze. Die Auflage von 2004 des kontinentalen Turniers schloss er auf Rang drei der Torschützenliste ab. In Iran gewann der Ex-Torjäger mit Persepolis Teheran einen Meistertitel sowie mit Saba Battery Teheran je eine Trophäe im nationalen Pokal und im iranischen Supercup. Anschließend wurde er mit Saipa Teheran ein weiteres Mal Landesmeister. Im Ausland war Daei für Al Sadd (Katar), Arminia Bielefeld, Bayern München und Al Shabab (Vereinigte Arabische Emirate) aktiv. Im Dress des deutschen Rekordmeisters konnte er je einen Triumph in der deutschen Meisterschaft und im Ligapokal bejubeln. Als Trainer führte Daei Saipa Teheran zu einem Meistertitel, bevor er mit Persepolis Teheran zwei Mal iranischer Pokalsieger wurde. Weitere Trainerstationen waren die einheimischen Klubs Rah Ahan und Saba Qom. Als Coach der iranischen A-Nationalmannschaft gewann er ein Mal die Westasienmeisterschaft.

**

22.

Oleg Kuznetsov** (53) war für die UdSSR bei den Endrunden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1986 in Mexiko und 1990 in Italien im Einsatz, sowie auch bei der UEFA Europameisterschaft 1988, wo er mit seiner Mannschaft im Finale gegen die Niederlande unterlag. In seiner Vereinskarriere wurde er mit Dynamo Kiew drei Mal sowjetischer Meister und zwei Mal Pokalsieger der UdSSR. Hinzu kommt ein kontinentaler Titel im Europapokal der Pokalsieger. Im Trikot der Glasgow Rangers gewann der frühere Innenverteidiger vier Meistertitel, ein Mal den schottischen Pokal und drei Mal den Ligapokal.

**

23.

Jerzy Dudek* (43) stand 2005 für den FC Liverpool in dem ebenso spektakulären wie unvergesslichen Finale der UEFA Champions League gegen AC Mailand zwischen den Pfosten und avancierte im entscheidenden Elfmeterschießen zum gefeierten Helden des Abends. Darüber hinaus konnte er mit den Reds *je einen Triumph im FA Cup, im Ligapokal, im Community Shield und im europäischen Supercup bejubeln. Mit Feyenoord Rotterdam holte er eine nationale Meisterkrone und eine Trophäe im niederländischen Supercup. Im Trikot von Real Madrid ließ er einen weiteren Meistertitel sowie je einen Triumph in der Copa del Rey und im spanischen Supercup folgen. Außerdem qualifizierte sich Dudek mit seiner A-Nationalmannschaft für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2002, wo er dann auf zwei Einsätze kam. In seiner polnischen Heimat wurde der Ex-Torhüter im Jahr 2000 zum Fussballer des Jahres gewählt.

**

24.

Benoît Assou-Ekotto** (32) gelang mit Kamerun die Qualifikation für die beiden jüngsten Endrunden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, nämlich für Südafrika 2010 und Brasilien 2014. Bei beiden Turnieren kam er in insgesamt fünf Partien zum Einsatz. Nach seinem Profidebüt bei RC Lens wechselte Assou-Ekotto zum englischen Erstligisten Tottenham Hotspur, der ihn später an die Queens Park Rangers auslieh. Seit seiner Rückkehr nach Frankreich steht er bei AS Saint-Étienne unter Vertrag.

**

25.

Álvaro Saborio** (34) nahm mit Costa Rica an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™ und an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teil. Überdies vertrat er seine Landesfarben fünf Mal beim CONCACAF Gold Cup und ein Mal bei der Copa América. Nach zwei nationalen Meistertiteln, je einem Triumph in der CONCACAF Champions League und im mittelamerikanischen UNCAF-Pokal sowie einem dritten Platz bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2005 mit Deportivo Saprissa zog es den Angreifer nach Europa. Im Dress des FC Sion wurde er ein Mal Pokalsieger der Schweiz. Danach spielte er auf Leihbasis für Bristol City und Real Salt Lake, bevor er bei dem U.S.-amerikanischen Klub einen festen Vertrag erhielt und mit ihm MLS-Meister wurde. Aktuell spielt Saborio für DC United.

**

26.