Grundkurs in Klubmanagement fördert globale Zusammenarbeit beim Besuch von QSL-Führungskräften in Madrid

Teilnahme von Vertretern der FIFA und Führungskräften der Qatar Stars League (QSL) an Workshops und Klubbesuchen im Rahmen der FIFA-Initiative zur Kompetenzförderung

Kurs wichtiger Bestandteil einer im vergangenen Dezember unterzeichneten Grundsatzvereinbarung

Fanerlebnis, Sponsoring, Stadionoptimierung und Nachwuchsförderung im Zentrum der Besuche

Vertreter der FIFA und Führungskräfte der Qatar Stars League (QSL) nahmen vom 19. bis zum 22. April in der autonomen Region Madrid im Rahmen des FIFA-Campus – Grundkurses in Klubmanagement an einer Reihe von Workshops teil und besuchten dabei verschiedene Fussballklubs. Damit bekräftigten sie ihr gemeinsames Engagement zur Stärkung professioneller Fussballstrukturen und zum Aufbau eines nachhaltigeren Klubökosystems.

Die Veranstaltung war Teil einer umfassenderen Zusammenarbeit, die durch die im vergangenen Dezember unterzeichnete Grundsatzvereinbarung zwischen der FIFA und dem katarischen Fussballverband bzw. der Qatar Stars League ins Leben gerufen wurde. Ein wichtiger Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Durchführung massgeschneiderter Bildungsinitiativen durch die FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball. Dazu gehört auch der FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement, eine Kompetenzförderungsinitiative zur Professionalisierung des weltweiten Klubmanagements.

Der Kurs bietet Klubs und Führungskräften gezielte strategische Unterstützung in zentralen Bereichen des Fussballs, damit Klubs sowohl auf als auch neben dem Spielfeld auf höchstem Niveau bestehen können.

Als eines der etabliertesten Fussballzentren der Welt und einer der Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ bot Madrid den idealen Rahmen für diese Veranstaltung. Die autonome Region verfügt über eine einzigartige Fussballlandschaft, in der weltweit bekannte Institutionen wie Real Madrid und Atlético Madrid neben weiteren starken Klubs wie Getafe, Leganés und Rayo Vallecano agieren. Die Kursteilnehmenden konnten bei den Besuchen dieser Klubs verschiedene Organisationsmodelle, Sportstrategien und Ansätze im Klubmanagement kennenlernen.

Während der viertägigen Veranstaltung befassten sich die Teilnehmenden eingehend mit zentralen Themen wie der strategischen Bedeutung von Erfahrungsdaten im Profifussball, Sponsoringstrategien, datengestützten Fanerlebnissen, Nachwuchsakademien und Talentförderung sowie der Nutzung und Optimierung von Stadien. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Workshops war die zunehmende Bedeutung der Spieltagseinnahmen als Wachstumschance für Klubs. Während Stadien ihre Einnahmen traditionell vor allem an Spieltagen erzielen, entwickeln Klubs zunehmend Strategien, um Stadien und Veranstaltungsorte ganzjährig zu nutzen, etwa durch Hospitality-Angebote, Merchandise, Gastronomie sowie Konzerte, Tagungen, Konferenzen, Ausstellungen oder andere Veranstaltungen.

Darüber hinaus analysierten die Teilnehmenden, wie Daten zur Förderung der Nachhaltigkeit und zur Verbesserung des Fanerlebnisses beitragen können. Das Verständnis des Fanverhaltens, die individuelle Gestaltung des Fanerlebnisses und der Aufbau stärkerer emotionaler Bindungen wurden dabei als entscheidende Faktoren in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Unterhaltungsumfeld identifiziert.

Als Fundament des Fussballökosystems spielen die Klubs eine zentrale Rolle bei der Talentförderung, der Stärkung von Gemeinschaften und der langfristigen Zukunft des Fussballs. Durch Investitionen in Bildung, Führungskompetenz und bessere professionelle Strukturen unterstützt die FIFA die Klubs weltweit auf ihrem Weg zu tragfähigeren und zukunftsorientierten Organisationen.