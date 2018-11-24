Große Namen und starke Worte

"Er brach zusammen, stand mit Tränen in den Augen dort, weil er gerade seine Mutter verloren hatte. Ich wünschte ihm Kraft und sagte, er hätte gut gepfiffen. Es ist eine kleine Sache, aber ich hoffe, es hat ihm geholfen." Virgil van Dijk erklärt, warum er den Schiedsrichter Ovidiu Hategan nach dem 2:2-Unentschieden der Niederlande gegen Deutschland umarmte.

"Ich verdiene den Ballon d'Or nicht. Ich denke, es gibt Spieler, die besser waren als ich. Ich hätte Luka Modric gesagt, aber er spielt seit August oder September etwas weniger gut, wenn wir also den Beginn der Saison berücksichtigen, würde ich Kylian Mbappe sagen. Das Ziel für mich ist es, nicht den Ballon d'Or zu haben, sondern den Spaß auf dem Platz zu maximieren. Wenn ich es eines Tages gewinne, umso besser, wenn ich es nicht tue, ist es auch kein Problem."

Eden Hazard über den Ballon d'Or

"War es schwer, Barca abzulehnen? Es war sehr schwierig. Du hast Barca, das dich will, das dich anruft, und Nachrichten sendet. Aber dann gibt es den Club, in dem du bist, in dem du ein wichtiger Spieler bist und in dem sie ein Projekt um dich herum aufbauen. Unterbewusst könnte es eine Rolle gespielt haben, Messi's Lieutenant zu sein. Es waren wirklich komplizierte Zeiten, besonders für meine Frau, wo ich sie um 3 Uhr morgens aufweckte, um darüber zu reden!"

Antoine Griezmann erklärt seine Entscheidung, bei Atletico Madrid zu bleiben und ein Angebot vom FC Barcelona abzulehnen.

"Mourinho sucht nicht nach Schönheit, er sucht nach einem Feind. Wenn er keinen hat, dann erschafft er sich einen. Mit Inter hatten wir eine 11-Punkte-Führung in der Liga, wir verloren ein Spiel und spielten dan unentschieden. Am Montag hielt er eine 15-minütige Pressekonferenz ab, bei der er alle angegriffen hat: Galliani, Mailand, Roma, die Schiedsrichter, Juve. Er musste die Atmosphäre auffrischen." Thiago Motta über seinen ehemaligen Inter Mailand-Trainer Jose Mourinho

"Ich will ein Nationalteam trainieren. Früher oder später wird das auch passieren." Manchester City-Trainer Pep Guardiola