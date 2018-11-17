Große Namen und starke Worte

"Wir hatten einige große etablierte Spieler. David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes, Rio Ferdinand, John Terry.... warum hat es nicht funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Wir haben versucht, erfolgreich zu sein. Wir hatten vielleicht nie die Mannschaft, wir hatten eine superStartelf, was sehr gut war, aber in einem großen Turnier fehlte es an der Breite. Aber ich denke, wir hatten ein großartiges Team, wir hatten bei ein paar Gelegenheiten Pech und schieden im Elfmeterschießen aus."Wayne Rooney diskutiert, warum Englands "Goldene Generation" nie ein großes Turnier gewinnen konnte

"Er hat Messis Talent. Wenn er sehr professionell arbeitet, kann er der beste Spieler für den Liverpool FC werden. Sein Ziel muss sein, jede Woche zu spielen." Thorsten Fink über Xherdan Shaqiri. Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Basel.

Der ehemalige niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart macht Spaß, nachdem er seine Schuhe an den Nagel gehängt hat.

"Das käme zu früh. Er braucht längere Phasen, wo er regelmäßig spielt. Dann ist er für uns wieder ein Thema." Deutschlands Nationaltrainer Joachim Löw über eine Rückkehr von Mario Götze in die DFB-Elf.

"Ich glaube, dass Harry [Kane] meinen Torrekord für England brechen wird." Wayne Rooney, 120 Länderspiele, 53 Tore.

"Ich habe mit[Paul] Pogba und[Raheem] Sterling gesprochen und sie sind froh, dass ich es versucht habe, sie sagen: 'Komm schon, du kannst es schaffen'. Sie unterstützen mich, also werde ich mir keine Sorgen machen, dass einige einfache Spieler ein paar Dinge über mich sagen, weil ich hochrangige Spieler habe, die wissen, dass dies ein Traum ist und was ich tun will. Es geht hier nicht um das Geld. Das ist ein Traum, und ich will versuchen zu sehen, wie gut ich sein kann." Olympiasieger Usain Bolt reagiert auf die Kritik über seinen Versuch, Profifussballer zu werden.

Belgiens Nationalspieler Marouane Fellaini von Manchester United mit einem Friseurbesuch, der sich gelohnt hat.

...und die AS Roma hat Verwendung für die geschorene Haarpracht gefunden.

Borussia Dortmunds Manuel Akanji zeigt, dass er neben dem Platz auch ein paar fantastische Fähigkeiten besitzt.