Große Namen und starke Worte

"Es wird immer ein Spieler über allen anderen stehen und das ist Messi." FC Barcelonas Trainer Ernesto Valverde über Lionel Messi nach dem Titelgewinn in La Liga

"Wenn du schlau bist, bekommst du als Sportler die kleinen Dinge mit, die dich besser machen. Ich habe mich bei Juve perfekt angepasst. Sie haben gesehen, dass ich kein Großmaul bin. Es ist eine Sache etwas zu sagen, eine andere ist, es zu tun. Warum habe ich fünf goldenen Bälle und fünfmal die Champions League gewonnen?" Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin

Dass Lionel Messi jetzt unbestrittenermaßen der beste Spieler der Welt ist, gemeinsam mit Cristiano Ronaldo, was die beiden für eine Ära geprägt haben, das muss man einfach mal sagen. Ein Kampf auf so hohem Niveau. Aber Virgil (van Dijk, Anm. d. Red.) hat auf jeden Fall das Zeug dazu, der Beste zu werden." Jürgen Klopp, Trainer Liverpool FC, über seinen Abwehrspieler Virgil van Dijk

"'Gib mir deinen Sohn und ich werde ihn zum besten Spieler der Welt machen. Ich versuche nur, ihn zu provozieren. Er darf ruhig böse auf mich sein, über mich denken, was er will. Ich will ihn mit meiner provokanten Art ans Limit führen, damit er weiß, dass er nicht nur zum Schönspielen da ist, sich in den Dienst der Mannschaft stellen muss' hat Niko Kovac damals gesagt. Er [Luka Jovic] hat Kovac viel zu verdanken. Er hat ihm den Kopf gewaschen." Milan Jovic, Vater von Luka Jovic, ist Niko Kovac dankbar für seine Arbeit mit seinem Sohn bei Eintracht Frankfurt

"Für Klopp würde ich sogar nach China wechseln. Er weiß ganz genau, was er sagen muss, damit du auf den Platz gehst und für ihn sterben würdest. Das hat er allen anderen voraus. Das hat man bei Dortmund gesehen und das sieht man jetzt bei Liverpool. Er gibt selbst den Spielern, die nicht spielen, das Gefühl, dass sie wichtig sind. Unter ihm herrscht ein besonderes Wir-Gefühl." Kevin-Prince Boateng schwärmt von Jürgen Klopp