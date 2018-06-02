Große Namen und starke Worte

"Was Salah angeht, ist die so, dass niemand glücklich ist, wenn ein Kollege eine Verletzung erleidet, noch mehr, wenn das in einem Spiel geschieht, kurz vor einer Weltmeisterschaft. Er ist in einer schwierigen Situation, aber ich habe immer gesagt, dass ich immer gegen die Besten spielen möchte, um zu zeigen, dass Uruguay besser ist. Ich würde mich freuen, wenn er sich erholen und die WM genießen könnte. Er ist in der gleichen Situation wie ich vor vier Jahren und ich wünsche das niemandem."

Luis Suarez, Stürmer von Uruguay, wünscht dem ägyptischen Stürmer Mohamed Salah eine schnelle Genesung

"Es ist die Weltmeisterschaft und es könnte seine Bühne sein, um allen zu zeigen, wie weit er seit seinem Debüt gekommen ist. Er liefert bei United und wird ein wichtiger Spieler für uns bei der WM sein. Als ich ihn in der Jugendmannschaft gesehen habe, wusste ich, dass er eine gewaltige Zukunft vor sich hat. Er ist ein fantastischer Spieler und wenn er so weitermacht, wird er die Welt begeistern."

Ashley Young über seinen Teamkollegen bei England und Manchester United Marcus Rashford

"Wir haben eine sehr gute Mischung aus jungen Spielern und einigen erfahrenen Spielern im Team. Und wir haben einen guten Teamspirit. Das Miteinander wird uns dabei helfen, in Russland gute Leistungen zu zeigen."

Nigerias Verteidiger Brian Idowu spricht über den Optimismus der Super Eagles vor Russland 2018

Lionel Messi ein einem FIFA.com-The-Best-Interview - es wurde diese Woche bekannt gegeben, dass die The Best FIFA Football Awards ™ am 24. September in London stattfinden werden.

"Es wird meine letzte WM sein. Nach Russland werde ich mich aus der Nationalmannschaft zurückziehen. Wir haben genug Talent, um Weltmeister zu werden und uns zu holen, was wir wollen. Es ist in unseren Händen."

Mexikos Stürmer Oribe Peralta sagt, dass er nach Russland 2018 in Rente gehen wird

"Ich denke, wir werden uns in der WM gut verstehen. Es ist schwer, Favoriten zu finden. Es gibt vier oder fünf Teams, darunter Brasilien, die dasselbe Niveau erreichen können. Die Weltmeisterschaft ist ein Turnier, das praktisch keine Fehler erlaubt. Bei der letzten Weltmeisterschaft haben wir die guten und die schlechten Seiten des Turniers kennengelernt. Dieses Mal habe ich die Erwartung, dass wir nur die gute Seite erleben."

Brasiliens Mittelfeldspieler Willian über die Stimmung im Teamlager vor der WM

"Das ist der richtige Moment für alle, es mag ein wenig seltsam erscheinen, aber es musste zum Wohl aller, der Spieler, des Klubs und meiner selbst getan werden. Dieses Team muss weiter gewinnen, und es braucht eine Veränderung nach drei Jahren - eine andere Stimme, eine andere Art zu arbeiten. Ich denke, es wäre schwierig, weiter zu gewinnen, wenn ich bleiben würde."

Zinedine Zidane kündigt seinen Rücktritt als Cheftrainer von Real Madrid an

"Er hat den Wunsch, mit der französischen Nationalmannschaft zu brillieren. Wird er der "Boss"sein? Das ist ein starkes Wort, aber ein "Anführer" zu sein, ist das, was von ihm auf dem Feld erwartet wird. Er ist reifer und es ist wichtig, dass er sich auf seine individuelle Leistung konzentriert. Das ist der beste Weg, um mi gutem Beispiel voranzugehen."

Frankreichs Torhüter Hugo Lloris auf Teamkollege Paul Pogba

"Ich würde Messi empfehlen, das Spiel zu genießen. Er muss die Kritiker vergessen. Er darf nicht darüber nachdenken, ob er die WM gewinnen kann oder nicht. Er muss nichts mehr beweisen. Er muss einfach das Spiel auf dem Feld genießen." FIFA Weltmeister Diego Maradona über Lionel Messi