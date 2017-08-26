Große Namen und starke Worte

"Es ist definitiv einfacher, Weltmeister zu werden, dafür habe ich zehn Jahre gebraucht. Und ich will nicht hoffen, dass ich zehn Jahre bei meinen Kindern brauche." *Philipp Lahm auf die Frage, ob es einfacher sei, Fußball-Weltmeister zu werden oder zwei Kinder dazu zu bringen, dass sie durchschlafen*

"Es geht um Respekt und Gleichheit, überall in der Welt. Wir sind alle gleich, wenn wir Fussball spielen. Wir können mit Chinesen spielen, Afrikanern, Franzosen, Amerikanern, aber auf dem Platz sind wir alle gleich, wenn wir das tun, was wir lieben – das ist die Botschaft, die ich verbreiten möchte.

*Paul Pogba zum Start der RESPECT-Kampagne der UEFA*

"Eine sehr gute Frage. Ich sehe einige Spieler mit großem Potenzial: (Marco) Asensio, (Kylian) Mbappé, Neymar, (Ousmane) Dembele, (Eden) Hazard, (Marcus) Rashford… und einige andere."

*Cristiano Ronaldo auf die Frage, wer ihm als Spieler des Jahres der UEFA folgen könnte*

"Es war toll, dass Gareth Southgate mir sagte, dass der mich für die kommenden Spiele in der englischen Nationalmannschaft haben will. Aber ich hatte zuvor schon lange und hart darüber nachgedacht und ihm gesagt, dass ich mich endgültig zum Rücktritt aus der Nationalmannschaft entschlossen habe. Ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dazu ist. Ich hoffe, dass die aufregenden Spieler, die Gareth nun fördert, die Mannschaft weiterbringen können und dass jeder hinter dem Team steht. Eines Tages wird der Traum wahr werden – darauf freue ich mich. Als Fan – oder in einer anderen Funktion.

*Wayne Rooney gibt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekan*nt

"Deutscher Meister werden wir glaube ich nicht." (Gladbachs Trainer Dieter Hecking zu den Saisonzielen) (SID)

"Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will, aber meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt."

Bayern-Star Thomas Müller nach dem Ligaspiel gegen Werder Bremen

"Ich freue mich auf den Rekord - und dann geht's los mit dem Toreschießen. Im Ernst: Ich sehe die Sache nicht so verbissen, ich nehm's locker. Es ist ein geiles Gefühl, wenn man auf der Außenbahn in einer brenzligen Situation einen Gegenspieler samt Ball wegflext und die Fans aufstehen und applaudieren."

*Dennis Diekmeier vor seinem 183. Bundesligaspiel ohne Tor – damit ist er nun alleiniger Rekordhalter in der Ligageschichte*

"Meine Gedanke war, dass es besser laufen könnte als in Moment."

*Julian Nagelsmann auf die Frage zu seinen Gedanken beim Zwischenstand von 0:3 nach 21 Minuten gegen Liverpool*

"Wir haben immer gesagt, dass die Tür für niemand zu ist. Wir hatten das Gefühl, dass wir ihn jetzt brauchen und er uns helfen will. Es ist wahr, dass er aus einer anderen Liga kommt , aber so ist es nun einmal. Ich habe mit David gesprochen und ihn spielen sehen."

Spaniens Nationaltrainer Julen Lopetegui über die Nominierung von David Villa in seinen Kader

"Ich habe letzte Saison mit ihm bei Fenerbahce gearbeitet, da hat er gezeigt, was er drauf hat. Robin sit ein Spieler, den wir immer noch gebrauchen können, aber wir werden in den kommenden Wochen sehen, wie fit er ist und ob er spielen wird."

*Dick Advocaat, Nationaltrainer der Niederlande, über die Rückkehr von Robin van Persie in die Elftal*

