Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Ich bin bereit für die nächsten 15 Jahre, würde ich sagen. Hier? Ja, warum nicht? Ich muss zugeben, dass es sehr schwierig ist, weil der Druck rund um unseren Job hoch ist. Jeder übt Druck auf uns aus und die Dinge, die Leute sagen, dass wir gewinnen müssen. Aber in Wirklichkeit kann nur einer gewinnen und jedes Jahr wird es schwieriger. "

"Nach Moyes und Van Gaal komme ich nun in mein zweites Jahr, und hoffentlich werde ich noch bleiben und für die Stabilität sorgen, die der Klub möchte. Ich werde es versuchen, aber ich muss es mir auch verdienen und das versuche ich jeden Tag." Manchester United-Trainer José Mourinho erzählt ESPN FC, dass er langfristig im Verein bleiben möchte

"Ich fange wieder mit einem neuen Abenteuer an. Ich habe mir diese Zeit genommen, um zu überdenken und zu reflektieren. Ich habe diese Zeit gebraucht, um diesen Klub Schritt für Schritt mit Ruhe und Gelassenheit zu begleiten und die Rolle zu verstehen, für die ich am besten geeignet bin. Ich werde versuchen, mich allen voll zugänglich zu machen, sei es der Jugendakademie oder dem Präsidenten. Ich erwarte eine rosige, schöne Zukunft. Ich werde die perfekte Rolle wählen, um ein tolles Team und einen tollen Klub zu formen." *Francesco Totti zeigt in einem Interview mit der offiziellen Website des AS Rom, dass er seine neue Rolle akzeptiert hat, nachdem seine Spieler-Karriere am Ende der letzten Saison beendet hatte*

"Du kannst nicht wirklich sagen, was Messi zum Besten in der Welt macht. Er ist einfach außergewöhnlich, schnell, intelligent, ein großer Vollstrecker, kann wie kein anderer mit hoher Geschwindigkeit oder in engen Räumen dribbeln. Es ist nur magisch. Er ist auch sehr großzügig. Er muss nicht immer die Tore erzielen, er gibt auch anderen die Möglichkeit, zu glänzen. Das Leben mit Messi hat mich zu einem besseren Profi gemacht. Zu sehen wie er trainiert, sich in der Umkleidekabine verhält und er jede Herausforderung annimmt, hat mir geholfen, heranzuwachsen. Ich bin glücklich, ihn als Freund zu haben, als Idol! " *Neymar* über seinen Teamkollegen Lionel Messi

Englands Nationaltrainer Mark Sampson lobt sein Team nach dem 6: 0-Sieg über Schottland in ihrem Eröffnungs-Gruppenspiel bei der UEFA Women's EURO 2017, dem höchsten Sieg in der Geschichte des Wettbewerbs