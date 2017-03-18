Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Für mich ist Conte der beste Trainer. Er ist ein Genie. Er arbeitet jeden Moment nur für den Fussball und dabei achtet er auf jedes noch so kleine Detail. Er war drei Jahre lang mein Trainer und wir haben die Liga gewonnen. Die Trainingseinheiten waren sehr anstrengend. Doch das ist wohl jetzt auch noch bei Chelsea so." *Andrea Pirloüber Antonio Conte*

"Ich habe den Torhüter schon in der ersten Halbzeit immer wieder weit vor dem Tor stehen sehen, das habe ich mir gemerkt. Ich dachte, das ist meine Chance, also habe ich geschossen. Ich habe noch nicht einmal gesehen, wie der Ball ins Tor gegangen ist. Ich habe nur die Fans durchdrehen gehört. Aber ich bin nicht David Beckham und würde mich auch nie mit so einer Legende vergleichen." *Memphis Depaynach seinem Traumtor von der Mittellinie für Olympique Lyon*

"'Wir sterben nie, wir sind Barcelona!' Er schrie weiter: 'Wir werden gewinnen! Wir werden gewinnen!' In dem Moment habe ich Sergio Busquets gesagt, dass ter Stegen nicht ganz richtig im Kopf ist." FC Barcelonas Javier Mascheranoüber seinen Torhüter Marc-André ter Stegen

"Verdient hätte er es. Ganz klar. Er ist ein Wahnsinn. Ich habe hier mit vielen sehr, sehr guten Stürmern zusammengespielt. Luca Toni war überragend, dann Gomez, Klose. Aber Robert ist vielleicht der Kompletteste von allen." FC Bayerns Franck Ribéryauf die Frage, ob Robert Lewandowski das Zeug zum Weltfussballer hat

"Ich musste Stuttgart-Trainer Felix Magath überreden, ihn zu nehmen. Hab gesagt: Der sieht aus wie 15 und spielt wie 30. Wenig später wollte Alex Ferguson ihn vom VfB nach Manchester holen. Für mich ist Philipp der größte Spieler der Bundesliga. Keiner spielt dauerhaft auf so hohem Niveau und macht dabei praktisch überhaupt keine Fehler. Und das seit 2001." FC Bayerns Co-Trainer Hermann Gerland über Philipp Lahm

"Uli Hoeneß hat zu mir gesagt: Was schwärmst du von dem? Hast du schon angebaut, weil er dein Schwiegersohn wird? Der macht nie ein Bundesligaspiel! Aber Didi wurde mal bei einem Jugendturnier mit Bayern in Sunderland von einem Celtic-Spieler übel abgeräumt. Fünf Minuten später hat er den so rasiert, dass er nicht wiederkam. Da wusste ich: Das wird einer." *Hermann Gerlandüber Dietmar Hamann*

"Wenn der FC Bayern deutscher Meister wird, ist es eigentlich nichts anderes, als wenn man sagen würde: 'Der Ball ist rund.'" *RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick*

"Das ist die Entscheidung der Klubführung. Ich bin glücklich mit Sportdirektor, ich bin auch glücklich ohne Sportdirektor." Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelottizur Frage nach Gladbachs Manager Max Eberl, der beim Rekordmeister gehandelt wird**