Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

"Es wird wieder ein Rennen zwischen Messi und Ronaldo geben wird. Jeder Spieler träumt von dieser Trophäe. Ich als allererster. Ich würde lügen, wenn ich irgendetwas anderes sagen würde. Aber ich habe das auch nicht ständig im Kopf, nehme das nicht zu ernst. Ich versuche so Fussball zu spielen, wie es meinem Trainer und meinen Mitspielern gefällt. Und natürlich geht es auch darum, den Leuten ein Spektakel zu bieten. Man wird sehen wie es ausgeht."* Antoine Griezmann (Atlético Madrid), der als einer von 23 Spielern für die Wahl zum FIFA-Weltfussballer 2016 nominiert ist*

"Ich dachte, ich allein hätte schon 25.000 geschossen..." *Zlatan Ibrahimovicüber sein Tor - das 25.000. der Premier League-Geschichte

"Die Dinge laufen gut. Ich bin glücklich, denn die abgelaufene Saison war sehr schwierig für mich. "Ich genieße es. Der Trainer hat nicht besonders viel geändert, aber ich spiele jetzt weiter vorne. Ich fokussiere mich auf meine Position und habe mit und ohne den Ball mehr Freiheiten." Eden Hazardüber seinen Weg zurück zu alten Stärke *

"Was ich am allermeisten will, ist den Rest meiner Karriere weiter zu genießen. Ich habe noch immer zehn Jahre vor mir."* Cristiano Ronaldo (Real Madrid) nach der Unterzeichnung seines neuen Vertrages bis 2021** *

"Jedes Mal, wenn wir nach Dortmund müssen, wissen wir schon, dass wir dort eine harte Zeit haben werden. Das Stadion ist unglaublich und die Fans sind verrückt!"* Ronaldo über Gastspiele beim BVB*

"Wäre ich Scout von Manchester United, wäre Renato Sanches schon lange hier. Renato ist ein moderner Spieler: aggressiv, kräftig, voller Power, technisch stark, und er kann schießen und passen! Ich mag ihn. Er ist jung, aber übernimmt schon Verantwortung. Ich hätte ihn an seinen Haaren gezogen und gesagt 'Auf geht's!'" Ex-Profi Rio Ferdinandüber Bayerns 19-jähriges Mittelfeld-Juwel

"Dybala ist ein wahrhaftig moderner Stürmer. Sein Talent kombiniert beides - Tempo und Dynamik. Dybala ist der neue Messi und hat alle Voraussetzungen, um Geschichte zu schreiben. Er kann die Geschichte von Juventus in den nächsten zehn Jahren prägen. Dybala und Neymar sind die Erben von Lionel Messi und CR7." *Carlo Ancelottiüber Paulo Dybala (Argentinien, Juventus Turin)*

"Alle Spieler waren ein wenig überrascht. Nach 30 Minuten steht es 4:0 und du denkst 'Was passiert hier?' Wenn du ein großes Spiel verlierst und du siehst alle Fans und Spieler weinen, dann fühlst du ein wenig mit ihnen. Also bin ich zu David Luiz gegangen und habe gesagt: 'Es tut mir wirklich leid, ihr habt ein schönes Land und nette Leute.'" *Mesut Özilerinnert sich an das WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien (Endstand 7:1)*

"Was ist los mit Messi? Blonde Haare, roter Bart! Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als er sich tätowieren ließ. Aber sowas? Wer ihm sowas gemacht hat, sollte sich schämen. Sie haben unseren Helden in Justin Bieber verwandelt." Fussball-Ikone Eric Cantonaüber Lionel Messi

"Er ist ein großes Vorbild für mich. Ich habe es genossen, mit ihm zu spielen und finde es super, dass er jetzt in neuer Funktion wieder dabei ist. Von seinem sportlichen Geist und seiner Fairness können wir alle lernen."* Mario Götzeüber Miroslav Klose*

"Ich möchte die Bundesliga gewinnen und ich will diesen Titel mit RB Leipzig holen. Warum nicht? Wir haben die Spieler, wir haben die Qualität, wir haben ein großartiges Team - es gibt keinen Grund, warum wir es nicht können sollten. Natürlich ist es gut, auf einem Champions League-Platz zu stehen, aber wir nehmen jedes Spiel, wie es kommt. Wir arbeiten weiter sehr hart und so werden wir auch ans Ziel kommen." *Oliver Burkevon RB Leipzig über die Ambitionen des Aufsteigers*

"Er ist ja auch ein Spieler, der es ein bisschen genießt, im Rampenlicht zu stehen. Es gibt eben solche Typen. Da ist er wie Cristiano Ronaldo. Auba kann damit sehr gut umgehen." *Hans-Joachim Watzke (BVB-Geschäftsführer) über Pierre-Emerick Aubameyang***

"Mit Navas hat Real Madrid einen hervorragenden Torwart, der in der vergangenen Saison super gespielt hat. Durch seine Verletzung muss er auch erst wieder seinen Rhythmus und seine Form finden, aber ich bin der Meinung, dass das Tor mit ihm und Kiko Casilla sehr gut besetzt ist. Ich glaube nicht, dass man den Transfer von De Gea unbedingt noch einmal auf Teufel komm raus in die Wege leiten muss. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das passiert. Gerade bei Real Madrid hat man den Anspruch, die Allerbesten zu bekommen. Und dass De Gea zu den Allerbesten auf seiner Position gehört, zeigt er Woche für Woche in der englischen Liga und Europa League. Er hat auch seinen Platz in der spanischen Nationalmannschaft gefunden. Trotzdem halte ich es nicht für notwendig, sehr viele Millionen in eine Position zu investieren, die ohnehin sehr gut besetzt ist." *Bodo Illgner über David de Gea and Keylor Navas*

"Wir fahren nicht mehr in dem Wissen, dass wir gewinnen werden, zum Stadion. Diese Tage sind vorüber und ich vermisse das Gefühl. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft eine ähnlich erfolgreiche Ära gestalten können, auch wenn ich dann nicht mehr dabei sein werde. Diese Gruppe von Spielern hat das Potenzial und die Qualität, um dasselbe Level zu erreichen." *Wesley Sneijder(Niederlande) über die aktuelle Situation der Elftal