Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

"Wenn Kopf und Herz gemeinsam Ja sagen, dann gibt es nicht viel zu überlegen." Bundestrainer Joachim Löw zu seiner Vertragsverlängerung bis 2020

" nach Dortmund war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, auch wenn es eine der schwersten war. Wenn man bei Barcelona Stammspieler ist und dort in der Stadt wohnt, dann merkt man, dass viele Menschen dem Team und Barca ergeben sind, aber hier ist es praktisch das Gleiche. In der Stadt sieht man ein gelbes Meer; auf den Autos, überall gibt es Dortmunder Aufkleber. Was fordert, erinnert mich daran, wie Josep Guardiola hat spielen lassen, und in gewisser Weise auch an Luis Enrique. Das ist ziemlich genauso, wenn ich mit Spanien unterwegs bin, wo wir versuchen, den Ball von hinten zu holen, was einem Ballbesitz verschafft und dafür sorgt, sich mehr Chancen zu erarbeiten." *Marc Bartra über seinen Wechsel und den BVB*

"Wir konnten noch viel mehr Sachen machen, die nicht an die Öffentlichkeit kamen. Jetzt muss man mehr aufpassen. Entsprechend müssen die Jungen das alles vielleicht auch ernster nehmen. Sie machen viel weniger Blödsinn als wir damals. Wir waren auf Konzerten, in Bars, und manchmal gab es dazu dann auch Bier und Pizza. kamen beide aus Südamerika, wir waren jung, und wir waren es gewohnt, das Leben leicht zu nehmen. Aber wir waren immer die Ersten, die zur Arbeit gekommen sind."* Claudio Pizarro über das, was sich seit 1999 in der Bundesliga geändert hat

"Ich glaube, dass Wrestling gut zu Tim Wiese passt. Er muss sich relativ wenig bewegen und fliegt durch die Luft."

*Frank Baumann, ehemaliger Mitspieler und aktueller Manager von SV Werder Bremen, über das Wrestling-Debüt von Tim Wiese*.

"Ich würde sie am liebsten mitnehmen nach Amerika - und sie wird neue U.S.-Präsidentin." Der neue DFB-Ehrenspielführer Jürgen Klinsmann über Laudatorin Angela Merkel**

"Er spricht Italienisch - allein deswegen ist er mir sehr sympathisch." FIFA-Präsident Gianni Infantino**über den neuen Ehrenspielführer Jürgen Klinsmann

"Wir wachsen mit den Jahren. Die Jahre, all die richtigen und falschen Entscheidungen, die man getroffen hat, machen einen erfahrener. Und mit der Zeit triffst du immer bessere Entscheidungen. Dann kommt der Rest von alleine. Es geht darum, wie man regeneriert, isst und trainiert. Wie man sich auf dem Platz bewegt und welche Pässe man spielt. Die Fortschritte in den einzelnen Bereichen führen unweigerlich auch zu größerer Konstanz. Es ist in erster Linie die Erfahrung. Und es sind die erfahrenen Akteure, mit denen ich zusammenspiele, ob es Xabi, Philipp oder Manu sind. Du lernst von ihnen und dadurch werden die Dinge einfacher. Während all der Jahre wirst du älter, aber du hörst nie auf zu lernen. Das ist das Wichtigste. Wenn du denkst, du wüsstest schon alles, wirst du dich nicht weiterentwickeln." **Thiago (FC Bayern München) über sein Leben beim deutschen Rekordmeister

"Es ist ein bisschen seltsam, so einen jungen Trainer zu sehen. Das bedeutet, dass ich alt bin." *Carlo Ancelotti(57, Trainer FC Bayern) über Hoffenheims Julian Nagelsmann (29)

"Wenn konsequent, dann konsequent konsequent." Thomas Tuchel(Trainer BVB) über die Suspendierung seines Starstürmers Pierre-Emerick Aubameyang

"Ich denke er ist der Einzige wahre Weltklasse-Spieler in der Premier League und der beste Stürmer zur Zeit." Alan Shearerüber Sergio Agüero*