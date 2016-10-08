Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Im Leben gibt es nicht nur Fussball. Und auch wenn es meine größte Leidenschaft ist, muss ich doch anfangen, an die Zukunft zu denken. Mir bleiben als Profi nicht mehr viele Jahre als Fussballer, vielleicht mehr oder weniger zehn." *Cristiano Ronaldo über seinen Nebenberufe außerhalb des Rasens, u.a. als Hotelier und Modedesigner, und ergänzt:* "Mein Idol ist Peter Pan."

"Es ist schön, dass sich die Leute mittlerweile für mein Gewicht interessieren und ich dafür Feedback erhalte. Danke dafür." Nationalspieler Ilkay Gündoganüber Meldungen, dass er angeblich vier Kilo abgenommen habe

"Ob Balotelli in dieser Saison 20 Tore schießen kann? Ja, ich denke er schafft das. Es hängt alles von ihm selbst ab. Bleibt er konzentriert, kann er diese Anzahl schaffen."** Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) über Mario Balotelli (OGC Nizza)

"Vielleicht hilft es uns, dass die Zuschauer nicht ganz so verwöhnt sind vom HSV, dass sie sich auf unsere gute Leistung freuen können." DFB-Teammanager Oliver Bierhoffzum Hamburger Länderspiel-Publikum

"Barça wollte ihn loswerden. Sie beschrieben ihn als dürr, schlecht in der Defensive und ohne Effektivität in der Luft. Niemand sah aber seine Qualitäten, weiter zu denken: Er hatte viel Spielintelligenz, führte seine Entscheidungen schnell aus und hatte eine gute Technik. Wenn ich nicht Trainer in Barcelona gewesen wäre, hätten sie ihn sicherlich an einen Verein aus der zweiten Liga verkauft." *Johan Cruyffin seiner Biographie über Pep Guardiola*

"Philipp Lahm? Nee, der könnte nur als Maskottchen zum Wrestling." *Tim Wiese, Ex-Nationaltorhüter und 129 kg schwerer Neu-Wrestler, in der Münchner Abendzeitung über das Wrestling-Potenzial von Weltmeister Philipp Lahm*

"Das ist ein Signal für mich. Das Leben als Sportler ist so. Erst ist man Protagonist und irgendwann nur noch Zuschauer. Darauf muss ich vorbereitet sein." Der 38-jährige Gianluigi Buffon (Italien) über Iker Casillas (Spanien), der inzwischen seinen Rücktritt erklärt hat.

"Ich muss noch mehr tun, um mit ihnen gleichgestellt zu werden. Ich muss beginnen, Titel zu gewinnen. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben diese bereits gewonnen und gewinnen sie noch immer. Aber wie ich schon öfter gesagt habe: Ich will an ihrem Tisch sitzen. Und ich denke, ich bin auf dem besten Wege dahin. Stück für Stück. Ich hoffe, ich kann das so lange wie möglich halten." **Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

"Keiner mag es, wenn der Coach einen kritisiert. Mourinho macht das aber nicht immer, um Druck auf seine Spieler aufzubauen, sondern oft auch aus ganz anderen Gründen. Bei Porto hat er damals genau das Gleiche getan - auch öffentlich. Es gehört zu seiner Arbeit." Der ehemalige Chelsea-Akteur Deco über seinen Ex-Coach José Mourinho (Manchester United)

"Wenn es in Zukunft passieren sollte, wäre ich überglücklich. Es ist der Traum jedes kleinen Jungen, Kapitän der Nationalmannschaft zu werden." *Englands John Stones*

"Ich würde mich extrem freuen, wenn meine Karriere ähnlich wie die von Bastian Schweinsteiger verlaufen kann. Prinzipiell traue ich mir diese Rolle zu. Der Vergleich mit Bastian ist eine große Ehre für mich, aber er spielt keine so wichtige Rolle. Ich will mich in die Mannschaft einbringen und erfolgreich Fussball spielen." *Illkay Gündoganüber Bastian Schweinsteiger

"Ich war in Madrid in einem Hotel in der Calle Prado, als ich den Anruf bekam. Ich war für ein paar Tage mit meiner Freundin und meiner Tochter dort, um zu entspannen und die Stadt und das warme Klima zu genießen, das wir in England ein bisschen vermissen. David De Gea rief mich an, was ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht erwartet hatte. Ich dachte natürlich, er ruft mich wegen etwas anderem an. Er sagte: "Komm hierher." "Wo soll 'hier' denn sein", antwortete ich. "Lopetegui hat mir gesagt, dass du nominiert bist", sagte er. Ich dachte, es wäre ein Witz. Ich habe ihn gefragt, ob das wirklich stimmt und sofort meine Koffer gepackt. Danach bekam ich den Anruf von Lopetegui selbst. Also nahm ich ein Taxi, um das Trainingszentrum so schnell wie möglich zu erreichen. Ich wollte nicht, dass jemand anderes vor mir da ist." *Ander Herreraüber den Moment, als er von seiner erstmaligen Nominierung für die spanische Nationalmannschaft hörte*