Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.com oder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Eine der besten Entscheidungen meiner Trainerkarriere war meine allererste: Nachdem ich am Tag vorher noch Spieler gewesen war, beschloss ich an meinem ersten Tag als Trainer, dass ich nicht mehr spielen würde. Das hat dem Team sehr geholfen." Jürgen Klopp "Ich habe schon gezuckt, aber vor Freude. Es war ein angenehmes Zucken." *Neu-Trainer Markus Gisdolvom Hamburger SV auf die Frage, ob es bei ihm nicht gezuckt habe, als sich der HSV bei ihm gemeldet hat.

"Es ist das Größte für mich. Jeder Brasilianer träumt davon, einmal für die Selecao spielen zu dürfen. Das ist fantastisch und eine ganz große Ehre für mich." **Wendell (Bayer Leverkusen) nach seiner erstmaligen Nominierung für die brasilianische Nationalmannschaft

"Ich spiele nicht mit Atletico, denn sonst würde ich die ganze Zeit nur mir den Ball geben." Angreifer Antoine Griezmann(Atlético Madrid) spielt gerne FIFA 17, aber nicht mit seinem Verein.

"Er wird in seinem ganzen Leben als Innenverteidiger weder im Training noch im Garten wieder so ein Tor schießen." *Roger Schmidt (Trainer, Bayer Leverkusen) über den Sonntagsschuss von Kamil Glik (AS Monaco) zum 1:1-Endstand im UEFA Champions League-Spielgegen sein Team*

"Im Fussball ist alles drin, das hat man zuletzt wieder an Mainz und in England an Leicester City gesehen." *Wolfgang Overath, FIFA-Weltmeister von 1974 und Legende des Bundesligisten 1. FC Köln, traut dem Geißböcken nach dem guten Saisonstart einen Überraschungserfolg zu und zieht sogar Vergleich zum englischen Sensations-Champion Leicester C*ity

* "Es gibt fast jeden Tag neue Anekdoten, viele Geschichten. Ich weiß nicht. Die Leute sagen immer, wie leid es ihnen tut, was er ihnen bedeutet hat. Ich war in den letzten Monaten in mehreren Ländern und sehe 65-jährige, 70-jährige Männer, die sehr emotional werden. Sie erinnern sich an Momente, in denen sie mein Vater berührt hat und wollen darüber reden." Jordi Cruyff*über seinen Vater

"Mario ist ein Phänomen, aber er ist Balotelli. Er hat als Kind sehr gelitten, daher ist er im Kopf immer so gewesen. Wenn er die Mentalität von Zlatan hätte, hätte er mit seinem Talent schon fünf Mal den Ballon d'Or gewonnen."

Spielerberater Mino Raiola über Mario Balotelli

"Mario ist verrückt, aber ich vergebe ihm jedes Mal, denn er ist ein guter Junge. Einmal hat er mich gefragt, ob er meinen Bentley leihen kann. Ich habe gesagt: "Mario, schieß zwei Tore gegen Marseille, dann können wir darüber reden". Das hatte ich dann aber vergessen. Kurz später hat meine Frau angerufen und gesagt: 'Mario ist am Telefon, ich leite weiter.' Ich habe seine große, tiefe Stimme gehört: 'Mino! Schlüssel!' Ich so: 'Was für Schlüssel?' Er: 'Die für den Bentley. Ich habe zwei Tore gemacht, oder?' Also habe ich ihm den Schlüssel gegeben. Er ist zum Yachtclub gefahren und hat beim rückwärtsfahren einen Pfosten getroffen. Als er mich dann anrief sagte er mit tiefer Stimme: 'Mino, es tut mir leid…' Ich habe ihm vergeben, denn ich kann ihm nicht böse sein. **Mino Raiola über Balotelli

"Ich denke, dass Bayern mein letzter Klub wird. Solange mein Geist und Körper es mitmachen, möchte ich auf Spitzenlevel spielen. Das wird Bayern sein – es gibt keinen anderen Schritt als Spieler mehr für mich. Ich würde nach Italien gehen, aber die Zeit dafür gibt es nicht mehr. Mal sehen, wie ich es empfinde, oder ob der Klub andere Pläne mit mir hat. Ich weiß nicht, was passieren wird. Das wird die Zeit zeigen. Aber damit belaste ich mich nicht. Ich habe die Freiheit, das zu entscheiden und setzte mir keine Deadline. wäre ein großer Abschluss, aber das ändert meine Pläne nicht." **Xabi Alonso über seine Zukunft