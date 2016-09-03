Große Namen und starke Worte

Zahlreiche Stars des runden Leders stellen sich Woche für Woche den Fragen von FIFA.comoder äußern sich in anderen Medien zum aktuellen Geschehen oder vollkommen anderen Dingen.

Grund genug, die besten Zitate der Fussballer unter der Woche zusammenzufassen. Lesen Sie selbst, welche Weisheiten, Sprüche oder Aussagen die Stars rund um den Globus von sich gegeben haben. Wir wünschen viel Spaß!

"Beide haben die Nationalmannschaft geprägt und das Größte erreicht. Nach diesem Turnier war es von beiden der richtige Entschluss, sich auf ihre Vereinsmannschaft zu konzentrieren." Bundestrainer Joachim Löwüber die Rücktritte von Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski

"Ter Stegen ist kaltblütig. Er ist halt ein Deutscher." FC Barcelonas Trainer Luis Enriqueüber seinen deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen

"Er war bisher ein exzellenter Kapitän. Die Art und Weise, wie er diese Rolle ausgefüllt hat, hat mir meine Entscheidung sehr leicht gemacht." Englands neuer Trainer Sam Allardyce setzt auf Wayne Rooney als Kapitän "Ich weiß, dass ich die Kugel treffe und eine gewisse Genauigkeit mitbringe, aber es ist ein langer Weg dorthin. Ich bin ein positiver Mensch und glaube daran." Christian Fuchs vom englischen Meister Leicester City arbeitet offenbar konkret an einer zweiten Karriere als Kicker in der US-amerikanischen American-Football-Profiliga NFL

"Mein absoluter Traum wäre es, für Manchester United zu spielen. Ich hoffe, dass ich eine faire Chance bekomme. Ich glaube an meine Fähigkeiten. Amerika ist aber eine Option." **Bastian Schweinsteigerzu seiner aktuellen Situation bei Manchester United

"Russland 2018 wird realistisch gesehen meine letzte Chance, etwas mit England zu erreichen. Ich werde also alles geben und die letzten zwei Jahre genießen, um dann hoffentlich meine Karriere mit einem Hoch zu beenden." *Wayne Rooney vor dem WM-Qualfikationsstart*

"Viele würden den Champions League Titel nennen. Das war auch ein einzigartiges Erlebnis. Aber der schönste Moment war meine Vertragsunterschrift bei den Bayern. Den schlimmsten hatte ich auch in München. Es war die Unterschrift unter die Vertragsauflösung. Insgesamt war die Zeit dort ein einziger Traum. Ich habe Bayern immer noch im Herzen. Ich habe in München immer noch eine Wohnung und werde die auch nicht verkaufen. Ich habe die Hoffnung, irgendwann zu den Bayern zurückzukehren." Dante Bonfimüber den schönsten Moment in seiner Karriere "Es ist aus meinem Herzen gekommen."* Bastian Schweinsteigerüber die Tränen bei seinem DFB-Abschiedsspiel gegen Finnland

"Natürlich macht mich seine Karriere sehr stolz. Ich denke, Basti ist auch ein Gesicht der Entwicklung, die der deutsche Fussball in den vergangenen Jahren gemacht hat. In welche Richtung die Nationalmannschaft und der deutsche Fussball insgesamt sich entwickelt hat, seitdem er für Deutschland spielt, ist schon sehr eindrucksvoll." Tobias Schweinsteigerüber die DFB-Karriere seines Bruders (bei fcb.de)*

"Ich habe das Gefühl, er war schon mal leichter." *Thomas Müllerüber Bastian Schweinsteiger - er trug den Kapitän in dessen Abschiedsspiel gemeinsam mit Manuel Neuer auf Schultern zu den Fans*

"Es macht mich unendlich stolz, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zu sein."*Manuel Neuernach dem er Bastian Schweinsteigers Nachfolger als DFB-Kapitän geworden ist *

