Golden Oldies und ein gefeierter Gabuner

FIFA.com berichtet im aktuellen Statistik-Rückblick von einer erfolgreichen Woche für Veteranen in der französischen Liga sowie für italienische und portugiesische Spitzenklubs, das Ende einer 'Durststrecke' für Lionel Messi und eine historische Auszeichnung für Pierre-Emerick Aubameyang.

1.500

Siege in der Serie A – diesen Meilenstein erreichte Juventus Turin am Sonntag als erstes Team der höchsten italienischen Spielklasse. Es war bereits der neunte Sieg in Folge für den amtierenden Meister. Mit dieser Erfolgsserie konnte sich das Team in der Tabelle um insgesamt neun Plätze verbessern. Auch AS Rom erreichte einen beeindruckenden Meilenstein, nämlich das 4.000 Tor in der Serie A, erzielt durch Alessandro Florenzi. Damit hat der Hauptstadtklub nach Juve sowie AC Mailand und Inter Mailand diese Marke als viertes italienisches Team erreicht. Allerdings blicken derzeit all diese Teams neidisch zum SSC Neapel auf. Das Team holte erstmals seit der Saison 1989/90 die inoffizielle Herbstmeisterschaft. Damals hatten die Neapolitaner auch zum letzten Mal die italienische Meisterschaft gewonnen. Seitdem die Serie A in der Saison 2004/05 auf 20 Klubs erweitert wurde, hat der Herbstmeister im Übrigen jedes Mal auch den Titel geholt. Die Neapolitaner haben nur eines ihrer letzten 25 Pflichtspiele verloren und Torjäger Gonzalo Higuain traf am Sonntag beim klaren 5:1-Sieg gegen Frosinone gleich zwei Mal. Der Argentinier hat damit schon jetzt seine persönliche Bestleistung von 18 Toren in einer Serie-A-Saison eingestellt.

37

Jahre und sieben Monate war Ricardo Carvalho alt, als er am Samstag sein erstes Tor für AS Monaco erzielte und damit als ältester Spieler seit 25 Jahren in der Ligue 1 als Torschütze debütierte. Es war der erste Treffer des portugiesischen Verteidigers seit seinem Wechsel nach Frankreich 2013 und sein erstes überhaupt seit dem 2:0-Sieg gegen Levante mit Real Madrid im Februar 2011. Und es gab noch einen weiteren denkwürdigen Erfolg für einen Golden Oldie in der höchsten französischen Spielklasse: Charles Diers von Angers ist jetzt der älteste französische Spieler seit einem Vierteljahrhundert, der erstmals in einem Ligue-1-Spiel in der Startformation stand. Diesen persönlichen Meilenstein erreichte er ihm im Alter von 34 Jahren und sieben Monaten. Auch ein sehr viel jüngerer Spieler schrieb ein Stück Fussballgeschichte: Alexandre Lacazette erzielte das erste Tor im beeindruckenden neuen Grande Stade in Lyon. Damit trug er zum 4:1-Sieg gegen Troyes bei, mit dem Olympique Lyon eine Serie von sechs sieglosen Ligaspielen in Folge beenden konnte – die längste Negativserie des Klubs seit 1998.

10

Monate nach seinem letzten Hattrick gelang Lionel Messi am Samstag beim 4:0-Sieg des FC Barcelona gegen Granada wieder ein Hattrick. So lange hatte der argentinische Superstar in den vergangenen sechs Jahren nie auf einen Dreierpack warten müssen. Danach reiste Messi nach Zürich, wo er zum fünften Mal in seiner Karriere den FIFA Ballon d'Or gewann. Der Argentinier landete bei dieser Wahl in den vergangenen neun Jahren stets entweder auf dem ersten oder zweiten Platz. Die Bilanz 2015 von Barças Superstar liest sich beeindruckend wie immer: 52 Tore, 27 Vorlagen und fünf große Titel. Und auch 2016 dürfte wieder ein erfolgreiches Jahr werden. Aus den ersten drei Spielen des Jahres stehen bereits wieder fünf Tore für Messi zu Buche. Sein größter Rivale ist allerdings derzeit ein anderer Akteur von Real Madrid. Denn der erfolgreichste Angreifer der Merengues war in letzter Zeit nicht Cristiano Ronaldo sondern Gareth Bale. Der Waliser hat als erster Spieler in der spanischen Liga in der Saison 2015/16 bereits zwei Hattricks auf dem Konto und bringt es in der gesamten Saison schon auf sechs Kopfballtore – mehr als jeder andere Spieler in den europäischen Spitzenligen.

5

Tore ohne Gegentreffer bedeuteten am Sonntag für den FC Porto den höchsten Auswärtssieg im Derby gegen Boavista seit dreieinhalb Jahrzehnten. Die Dragões präsentierten sich im Stadion des Gegners in Hochform und fuhren mit dem 5:0 einen der höchsten Derbysiege aller Zeiten ein. 1953 und 1981 hatte es sogar 6:0-Erfolge gegeben. Mit dem Kantersieg fanden die Schützlinge des neu ernannten Trainers Rui Barros den perfekten Weg aus einem Formtief mit drei sieglosen Spielen und bleiben in Schlagdistanz zu Tabellenführer Sporting Lissabon. Der Spitzenreiter geriet am Sonntag gegen Braga mit 0:2 in Rückstand und steuerte scheinbar auf die zweite Saisonniederlage zu. Doch dann drehten die Schützlinge von Jorge Jesus mächtig auf und feierten am Ende einen 3:2-Sieg. Dank des neuerlichen Sieges dauert die unglaubliche Heimserie des Trainers in der Liga an, dessen letzte Niederlage vor eigenem Publikum sich im März 2012 ereignete und nun schon 59 Spiele zurückliegt.

4