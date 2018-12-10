Die Weltbesten in Aktion

Live-Streams, Match-Highlights, Exklusives und mehr!
Montag 10 Dezember 2018, 20:35
Argentina

Zahlen und Fakten der Woche

  • Ein 40-Jähriger schafft die 200er-Marke

  • Atlanta kann endlich wieder jubeln

  • Erfolg durch Treffer in der zweiten Halbzeit

200 Tore für ein und denselben Klub in der höchsten Liga Boliviens hat Pablo Escobar als erster Spieler aller Zeiten erzielt. Noch vor wenigen Monaten sah es so aus, als würde der 40-Jährige die magische Marke von 200 Toren bis zu seinem für die kommende Woche angekündigten Rücktritt wohl nicht mehr erreichen. Doch nun traf er beim 6:0-Kantersieg gegen Sport Boys gleich vier Mal und zog damit an Fernando Salinas vorbei, der es auf 198 Tore für Bolivar gebracht hatte. Nun stehen für ihn 201 Treffer für The Strongest zu Buche.

