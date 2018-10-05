Zahlen und Fakten der Woche

61 Sekunden trennten Argentinien von einem Sieg gegen Brasilien und damit zumindest einem Achtungserfolg bei dem Futsal-Turnier 'Challenge of the Americas' in Argentinien, wo am Sonntag die Futsal-Turniere der Olympischen Jugendspiele beginnen. Nach einer 2:8-Niederlage und zwei Remis (4:4 und 0:0) hatte der amtierende FIFA Futsal-Weltmeister einen 0:2-Rückstand aufgeholt und war sogar mit 3:2 in Führung gegangen. Dann aber erzielte Bruno in letzter Minute noch den Ausgleich für den fünfmaligen Weltmeister.