Zahlen und Fakten der Woche

Ein Rekord-Torjäger in den USA

Ein riesiger Erfolg für eine winzige Nation

Punkteteilungen, Überraschungen und Remis-Könige

48 Schüsse wurden im Spiel zwischen AS Rom und Atalanta Bergamo abgegeben – das war die höchste Anzahl in einem Serie-A-Spiel seit mehr als acht Jahren. Atalanta erzielte als erstes Team seit einem Jahr und einem Tag mehr als zwei Tore in einem Ligaspiel gegen die Römer. Damals war dies Inter Mailand mit Mauro Icardi gelungen. Die Schützlinge von Eusebio Di Francesco sicherten sich indes im zweiten Durchgang noch ein 3:3-Remis und bauten ihre ungeschlagene Serie in der italienischen Liga damit auf neun Spiele aus.

40 Plätze liegen in der FIFA Frauen-Weltrangliste zwischen Dänemark und Kroatien. Doch der krasse Außenseiter, der das Hinspiel zu Hause mit 0:4 verloren hatte, holte in Jutland völlig überraschend ein 1:1-Remis, durch das Dänemarks Konkurrent Schweden nun in Qualifikationsgruppe für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019™ wieder alles selbst in der Hand hat. Am Donnerstag gab es dann zumindest für die dänische Spielführerin Pernille Harder, die unter den zehn Kandidatinnen als The Best – FIFA-Weltfussballerin ist, einen Trost: Sie wurde als sechste verschiedene Spielerin in sechs Jahren als Europas Fussballerin des Jahres ausgezeichnet.

28 Tore in 26 Spielen hat Josef Martinez erzielt und damit bereits jetzt den Saisonrekord der MLS gebrochen. Den bisherigen Rekord von 27 Toren hatten sich Roy Lassiter, Chris Wondolowski und Bradley Wright-Phillips geteilt. Der Stürmer von Atlanta United hat noch acht Spieltage Zeit, seine Ausbeute weiter zu steigern.

10 Stunden und sechs Minuten lang hatte Augsburg am jeweils ersten Spieltag der Bundesliga-Saison keinen Treffer erzielt. Nun legte Martin Hinteregger mit seinem Ausgleichstreffer den Grundstein zum 2:1-Sieg der Augsburger bei Fortuna Düsseldorf. Das Team aus Bayern hatte seit 2011 in keinem seiner Auftaktspiele mehr ein Tor erzielt. Damals hatte Sascha Molders gegen Freiburg einen Doppelpack geschnürt.

8 Unentschieden in Folge hatte Lanus in der argentinischen SuperLiga geholt, bevor es am Sonntag eine 0:1-Pleite gegen Aldosivi gab. Dies war die längste Remis-Serie in der Liga seit 1991, als sich Union de Santa Fe ebenfalls acht Mal in Folge die Punkte mit den Gegnern teilte.

6 Ligaspiele in Folge hat sich Gareth Bale erstmals in seiner zwölfeinhalbjährigen Karriere in die Torschützenliste eingetragen. Der 29-Jährige Stürmer von Real Madrid hat bei seinen letzten sieben Einsätzen in allen Wettbewerben acht Treffer erzielt, darunter ein Traumtor gegen den FC Barcelona und zwei Treffer im UEFA Champions League-Finale.

4 Mannschaften fuhren zum erst dritten Mal in der Geschichte in ihren ersten drei Partien in der höchsten englischen Spielklasse drei Siege ein. Der FC Liverpool, Tottenham Hotspur, der FC Chelsea und überraschenderweise auch der FC Watford sorgten für eine Wiederholung der Auftaktserien von 1903/04 und 1932/33.

3 Tore erzielte Guadalajaras Mittelfeldspieler Orbelin Pineda in fast zweieinhalb Jahren in der mexikanischen Liga MX. Kurioserweise fielen sie alle im Tapatío-Klassiker gegen Atlas.

3 Siege in Folge in der Ligue 1 hat FCO Dijon erstmals in der Vereinsgeschichte dank eines 4:0-Auswärtssieges bei OGC Nizza unter Trainer Patrick Vieira eingefahren. In den vorherigen Erstligasaisons hatte Dijon sieben, neun und sogar zehn Spieltage für die ersten neun Punkte benötigt.