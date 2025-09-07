Football for Schools gewinnt in Afrika zunehmend an Bedeutung

Niger und die Zentralafrikanische Republik schließen sich in einem Pilotprojekt im Rahmen des FIFA-Programms Football for Schools zusammen

Vor einigen Wochen wurden Absichtserklärungen unterzeichnet, um die nationalen Standards im Sportunterricht zu verbessern

Verschiedene FIFA-Abteilungen, darunter Global Football Development, Women’s Football undMember Associations, sowie weitere, haben an diesem Projekt mitgewirkt

Niger und die Zentralafrikanische Republik weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Beide sind Binnenstaaten in Afrika mit Französisch als Amtssprache, die von den Vereinten Nationen als am wenigsten entwickelte Länder (LDCs) eingestuft werden, und verfügen über überwiegend junge Bevölkerungen mit starkem demografischem Wachstum. Daher gilt Bildung als ein zentraler Motor für ihre Entwicklung.

Auch im Fußball haben die beiden Länder vieles gemeinsam. Die Ménas und Les Fauves warten noch auf ihre erste Teilnahme an einer FIFA-Weltmeisterschaft, doch beide verfügen über ein großes Reservoir an Talenten, das nur darauf wartet, erschlossen zu werden – ganz zu schweigen von einer leidenschaftlichen Fangemeinde für den Fußball.

Football for Schools schlägt eine Brücke zwischen Bildung und Fußball. Durch den Fußball verfolgt das Programm das Ziel, Millionen von Kindern weltweit sowohl schulische Kompetenzen als auch Werte fürs Leben zu vermitteln. Niger und die Zentralafrikanische Republik nehmen an einem Pilotprojekt teil. Das langfristige Ziel besteht darin, die Standards im Schulsport weltweit zu verbessern, damit Fußball in jedem nationalen Schulsystem unter bestmöglichen Bedingungen ausgeübt werden kann.

Nach Treffen in Rabat mit den verschiedenen Delegationen unterzeichneten die FIFA, die Regierungen von Niger und der Zentralafrikanischen Republik sowie die Fußballverbände beider Länder (FENIFOOT bzw. FCF) offiziell Absichtserklärungen. Diese Treffen fanden anlässlich der Einweihung des FIFA-Afrika-Büros in der marokkanischen Hauptstadt am 31. Juli 2025 statt.

„Bildung hat für die FIFA Priorität. Es ist ein großer Schritt für uns in diesen Pilotprojekten, dass sich zwei Regierungen über ihre Bildungs- und Sportministerien dazu verpflichten, den Fußball in den schulischen Lehrplan zu integrieren“, sagte Gelson Fernandes, FIFA-Direktor für die Mitgliedsverbände in der afrikanischen Region.

„Das zeigt unseren Anspruch, die Fußballentwicklung im Breitensport zu unterstützen. Schulen waren schon immer ein Nährboden für Talente. Mit diesem Projekt wollen wir nicht nur Spieler ausbilden, sondern auch zur Entwicklung künftiger Generationen beitragen“, erklärte er.

Wir wollen Kinder in den Schulen an den Fußball heranführen. Dieser Sport ist förderlich für die psychologische, intellektuelle und körperliche Entwicklung von Kindern. Unser Ziel ist es, sie während ihrer Schulzeit zu unterstützen Issaka Amadou Präsident von FENIFOOT

Der erste Workshop, geleitet von Antonio Buenaño Sánchez, Leiter von Football for Schools, fand vom 4. bis 7. August in Niamey, Niger, statt. Rund 100 Sportlehrerinnen und -lehrer, darunter 34 Frauen, nahmen an theoretischen und praktischen Einheiten teil. Sie reisten aus dem ganzen Land an, um dabei zu sein. Diese viertägige Lernveranstaltung endete mit einem festlichen F4S-Turnier, das fast 200 junge Menschen zusammenbrachte. Es war von Anfang bis Ende ein voller Erfolg.

Der Direktor für Global Football Development, Steven Martens, war zu diesem Anlass ebenfalls anwesend. „Auch wenn es sich um ein ‚Pilotprojekt‘ handelt, wird seine Wirkung in diesen Ländern weitreichend spürbar sein. Alles findet in den Schulen statt – mit der Zusammenarbeit der Behörden und der Unterstützung der Football for Schools-Trainer, um sicherzustellen, dass die Ausbildung nachhaltig ist“, sagte er. „Schulen sind Nährböden für Talente, doch es braucht die richtigen Werkzeuge und erfahrene Pädagogen, damit diese Talente gedeihen können. Dieses Projekt bietet genau diesen Rahmen.“

Ein ähnliches Treffen fand Anfang September für fünfundachtzig Lehrkräfte aus der Zentralafrikanischen Republik statt. Der viertägige Kurs mit dem Titel „Football Development in Schools Workshop“ endete am 5. September mit Freundschaftsspielen, an denen Schulkinder teilnahmen, die neugierig darauf waren zu lernen und ihr Können am Ball zu zeigen.

Am 3. September trafen sich Félix Moloua, Premierminister der Zentralafrikanischen Republik, Célestin Yanindji, Präsident des Zentralafrikanischen Fußballverbands, und Gelson Fernandes in Bangui, um die Einzelheiten dieses ehrgeizigen und vielversprechenden Projekts darzulegen. „Diese Initiative bedeutet eine enorme Menge Arbeit, angetrieben vom Wunsch, den Fußball zu einem echten Instrument für die Entwicklung unserer Kinder zu machen“, erklärte Célestin Yanindji. „Viele dieser Kinder haben das Potenzial, großartige Sportler zu werden.“