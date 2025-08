FIFA und UNHCR begehen Internationalen Tag des Friedens

Die feierliche Unterzeichnung fand acht Tage vor dem Beginn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ statt, bei der die neu besiegelte Partnerschaft bereits sichtbar war. Die beiden Parteien riefen die Fussballgemeinschaft während des Turniers dazu auf, sich im Zeichen des Friedens zu vereinen. Während der Achtelfinalspiele konnten die Teamkapitäninnen Armbinden mit dieser Botschaft tragen, die auch auf den Werbebanden am Spielfeldrand, auf den Grossleinwänden in den Stadien sowie in den sozialen Medien zu sehen waren und so ein globales Publikum und eine enorme Präsenz erreichten.