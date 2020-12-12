Pirlo: "Müssen Ronaldo und Messi einfach danken"

Es wäre falsch zu sagen, wer zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo besser ist. Sie sind zwei Phänomene, die für Millionen von Fans ein Spektakel darstellen. Wir müssen ihnen einfach danken. Juventus Turins Trainer und Weltmeister Andrea Pirlo

"Es ist alles in einem Rausch an einem vorbeigezogen und man hatte gar nicht die Zeit, herunterzufahren, gerade auch in der Corona-Zeit. Dann ging die Liga weiter, dann der Wechsel nach Wolfsburg, Champions League, Liga-Start und dann unterwegs mit der Nationalmannschaft. Es geht echt Schlag auf Schlag. Ich bin wirklich froh, wenn Winterpause ist und man ein paar Tage mit der Familie genießen kann." Die deutsche Nationalspielerin Lena Oberdorf

"Dadurch, dass keine Zuschauer mehr da sind, ist es sehr wichtig, dass man sich innerhalb der Mannschaft pushen kann, dass man zusammenhält und sich auf dem Feld führt. Wenn man vom reinen Sport ausgeht - zwei Mannschaften, sonst nichts -, war das sicher der ehrlichste Titel." Der deutsche Nationalspieler des FC Bayern Joshua Kimmich

"Ehrlich gesagt: Solange wir diesen Lewandowski haben, brauchen wir Erling Haaland nicht. Er ist ein Biest, er erzielt viele Tore, er hat sich den Golden-Boy-Award verdient. Doch solange ich beim FC Bayern bin, wird ein Kauf einen Sturm-Kalibers wie Lewandowski nicht passieren." FC Bayerns Karl-Heinz Rummenigge

"Alle, die immer noch meckern, wenn sie über RB Leipzig sprechen, sind keine Fussball-Fans. RB ist da und das ist auch gut so." Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann

"Wenn ich scheiße spiele, habe ich keine Lust auf Interviews und wenn ich gut spiele, habe ich auch nicht so viel Lust. Ich bin sehr glücklich, dass wir mit einem Sieg die Gruppe abgeschlossen haben. Wir waren 2020 einfach unglaublich stark in diesem Wettbewerb. Was geschrieben wird, ist scheißegal."

Der deutsche Nationalspieler und Verteidiger des FC Bayern Niklas Süle

"Bayern München ist der Top-Favorit auf den Gewinn der Champions League, aber gleich dahinter sehe ich Liverpool als zweiten Favoriten. Wenn Bayern keine großen Verletzungsprobleme haben wird, dann werden sie einfach weitermachen und es nochmal schaffen, mit all der Erfahrung, über die sie mit der Mannschaft verfügen und der Explosivität auf den Außenbahnen."Der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand

"Ich bin glücklich, eine Saison mit ihm gespielt zu haben. Jedes Training mit ihm war wie ein Krieg! Das war aber nichts Schlechtes. Ich denke, es ist nichts falsch daran, alles gewinnen zu wollen. Cristiano war ein guter Junge, der die Wettbewerbsatmosphäre des Teams steigerte. Er war witzig und liebevoll, aber sogar bei Weihnachtsfeiern war er sehr professionell – ich habe ihn selbst bei solchen Events nie trinken gesehen. Du kamst ins Training und er war schon im Kraftraum. Nach dem Training haben wir zusätzlich Abschlüsse trainiert. Als er damit fertig war, ging er schwimmen und dann zurück in den Kraftraum. Er war entschlossen, der Beste zu sein!" Der bulgarische Rekordtorschütze Dimitar Berbatov

Ich bin sehr glücklich hier in Paris. Ich bin sehr glücklich hier im Verein, mit meinen Teamkollegen. Die Idee zu gehen, geht mir nicht durch den Kopf. Wir müssen reden. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ich bin sehr glücklich und freue mich darauf, zu sehen, was in Zukunft passiert." Der brasilianische Nationalspieler und Superstar von Paris Saint-Germain Neymar