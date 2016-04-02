"El Clásico": Wenn sich die Superstars treffen...

Im Fussball gibt es nur wenige Klassiker, die so viel Aufmerksamkeit erregen wie das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Die Begegnungen zwischen den beiden spanischen Traditionsvereinen halten Millionen Fans in Atem, und das nicht nur in Spanien selbst, sondern in der ganzen Welt.

In den eigenen vier Wänden lassen sich selbst nicht eingefleischte Fussballfans von der einzigartigen Atmosphäre dieses fussballerischen Großereignisses anstecken, indem sie die mit Spannung erwartete Partie nicht nur einfach am Fernseher verfolgen, sondern dazu auch die Vereinsfarben ihres Lieblingsklubs tragen.

Im letzten Jahrzehnt standen die Galaktischen* *bei Real im Fokus, während Barcelona den europäischen Fussball dominierte. Dabei brillierten zahlreiche Weltmeister auf beiden Seiten: Roberto Carlos, Fabio Cannavaro und Zinédine Zidane, der derzeit Real als Trainer betreut, für die Madrilenen sowie Ronaldinho und die spanischen Champions von Südafrika 2010 - Xavi, Andres Iniesta und Gerard Pique.

Die außergewöhnliche Konzentration an Topstars in beiden Teams beschränkt sich jedoch nicht nur auf die aktuelle Saison. Beide Vereine können für sich in Anspruch nehmen, die weltbesten Spieler aller Zeiten in ihren Reihen gehabt zu haben. Für den in traditionellem Weiß spielenden Hauptstadtklub waren unter anderem Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Santillana, Hugo Sánchez, Emilio Butragueño und Míchel aktiv. Und in der blau-roten Spielkleidung des katalanischen Vereins spielten so erfolgreiche Fussballer wie Ladislao Kubala, Luis Suárez, Johan Cruyff, Diego Maradona, Hristo Stoichkov, Ronald Koeman, Rivaldo und Romario.

Dazu kommen noch jene Topspieler, die sich die "Luftbrücke" (Bezeichnung für die zwischen Barcelona und Madrid bestehende reguläre Fluglinie) zunutze machten und die Vereinsfarben wechselten, wodurch sie sich in aller Regel den Zorn ihrer bisherigen Fans zuzogen. Nachdem Di Stefano einst höchst selbst diesen Wechsel vollzogen hatte, waren es später Bernd Schuster, Michael Laudrup, Luis Enrique, Luis Figo und auch Ronaldo, die sich damit die Sympathie Tausender Fans verscherzten und von diesen fortan des Verrats bezichtigt wurden, weil sie zum verhassten Rivalen "übergelaufen" waren.

Spiele, die Fussballgeschichte schrieben Die beiden mächtigsten Vereine Spaniens befinden sich seit ihrer Gründung vor mehr als 100 Jahren in ständiger Konkurrenz. Und das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie zahlreiche Topstars verpflichteten, sondern auch hinsichtlich ihrer inzwischen umfangreichen Trophäensammlung, wobei Real Madrid derzeit in diesem Punkt die Nase vorn hat.

Der besondere Charakter der Partien zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona wurde in der Vergangenheit durch zahlreiche Anekdoten, überraschende Ergebnisse, legendäre Spieler und vor allem durch eine stets wachsende Rivalität geprägt. All das hatte sich bereits bei der ersten Begegnung zwischen beiden Mannschaften abgezeichnet, die im Jahr 1902 ausgetragen wurde, und die Barça* *mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

In der spanischen Meisterschaft standen sich beide Teams zum ersten Mal im Jahr 1928 gegenüber. Die Partie endete mit einer für die Katalanen schmerzhaften 1:2-Niederlage vor eigenem Publikum. Seither trafen beide Klubs 152 Mal in der Primera División aufeinander, wobei die Gesamtbilanz eindeutig zu Gunsten von Real Madrid (65 Siege gegenüber 58 Siegen der Katalanen) ausfällt.

Es ist schon ziemlich lange her (1935), dass die Hauptstädter ihren Erzrivalen vor heimischer Kulisse mit sage und schreibe 8:2 nach Hause schickten. Doch schon in der Rückrunde nahmen die Blau-Roten Revanche und gewannen ihrerseits mit 5:0. Jahre später waren es wiederum die Katalanen, die von der Klasse eines Kubala und Co. profitierten und im Jahr 1950 gegen den ewigen Rivalen aus Madrid einen 7:2-Kantersieg vor heimischer Kulisse landeten.

Kurz danach lieferten sich beide Klubs einen erbitterten Kampf um den legendären Alfredo Di Stefano. Einen Monat nach dessen Verpflichtung durch die Königlichen* eroberte der blonde Pfeil* aus Argentinien die Herzen der Real-Fans, als er allein zwei Tore zum 5:0-Sieg seiner Mannschaft über den FC Barcelona beisteuerte.

Denkwürdige Siege 20 Jahre danach war es Johan Cruyff, welcher damals unter dem berühmten Trainer Rinus Michels in Barcelona spielte und sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befand, der den Spieß umdrehte und seinerseits einen entscheidenden Anteil an einer empfindlichen Niederlage des Hauptstadtklubs hatte. Zwei weitere Jahrzehnte später feierte der legendäre Niederländer mit der Rückennummer 14 dann als Coach des so genannten Dream-Teams erneut große Erfolge im Camp Nou von Barcelona.

Vor allem der denkwürdige 5:0-Sieg im Heimspiel der Katalanen dürfte vielen noch in bester Erinnerung sein, zumal Romario mit einem spektakulären Hattrick sein Gegenüber Buyo im Madrider Tor schier zum Verzweifeln gebracht hatte.

Die Revanche dafür folgte zwölf Monate später im Madrider Bernabéu-Stadion. Dieses Mal traf Iván Zamorano drei Mal für Real Madrid, während Busquets im Kasten der Katalanen ebenfalls fünf Mal hinter sich greifen musste. In jener Partie triumphierte übrigens Michael Laudrup, der im Vorjahr noch beim 5:0 für die Katalanen in Barcelona gespielt hatte, bereits im Trikot der Königlichen.

Weitere elf Jahre waren vergangen und die Fans von Real Madrid wünschten sich nichts sehnlicher, als endlich den bitteren Beigeschmack der vorangangenen Saison loszuwerden. Abgesehen von den Niederlagen in der spanischen Meisterschaft und in der UEFA Champions League gegen den Erzrivalen aus Barcelona sah sich die Fangemeinde von Real Madrid zudem veranlasst, angesichts der Kabinettstückchen eines blendend aufgelegten Ronaldinho, der beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft in Madrid gleich zwei Mal erfolgreich war, stehenden Applaus zu spenden.

Nachdem der Brasilianer Barcelona verlassen hatte, kam die Zeit eines gewissen Lionel Messi im berühmten Trikot mit der Nummer zehn. Der kleine Argentinier erzielte seine ersten Clásico-Treffer im März 2007, als er im Camp Nou beim 3:3 einen Dreierpack markierte. Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo hatte im weißen Real-Trikot im Finale der Copa del Rey 2011 seinen ersten großen Auftritt, als er in der Nachspielzeit zum Siegtreffer einköpfte.