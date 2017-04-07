Ein herausragender Alleingang und ein perfekter Freistoßtreffer

Konkurrenz für Dänemarks Freistoßspezialisten Christian Eriksen

"El Loco" Sebastián Abreu kurz vor neuem Rekord für das Guinness-Buch

Fantastischer Alleingang mit perfektem Abschluss in Bolivien

Ein Freistoßknaller und ein herausragender Alleingang stehen im Statistik-Rückblick von FIFA.com im Mittelpunkt. In Rom feiert man ein neues Idol, in Paris freut man sich über die Unbezwingbarkeit von PSG und in Uruguay feiert man die Heimkehr eines Weltenbummlers.

75

Meter vom gegnerischen Tor entfernt bekam Jordy Caicedo von Universidad Catolica in Ecuador am Dienstag im Copa-Sudaméricana-Spiel bei Club Petrolero in Bolivien den Ball, setzte zu einem Alleingang an und schloss diesen mit dem Treffer zum 3:1-Endstand für die Gäste ab. Der 20-jährige Einwechselspieler, der auch bei Ecuadors erfolgreicher Qualifikation für die bevorstehende FIFA U-20-Weltmeisterschaft glänzte, benötigte lediglich elf Sekunden, um ans andere Ende des Spielfelds vorzustoßen und den Ball flach ins Eck des von Iván Brun gehüteten Tores zu setzen. Wilmer Godoy kann sich somit tatsächlich über einen Scorerpunkt für ein Zuspiel im eigenen Strafraum freuen. Die erste Partie im beeindruckenden Estadio Provincial de Yacuiba endete für die Gastgeber rundum enttäuschend. Petrolero hat mittlerweile sechs Niederlagen in Folge kassiert. Die Gäste aus Ecuador erzielten erstmals seit 13 Spielen wieder mehr als ein Tor in einem CONMEBOL-Wettbewerb. Mehr als zwei Tore hatte Universidad Catolica erst zwei Mal zuvor erzielt, letztmals 1980.

53

Sekunden benötigte der Däne Lasse Schöne lediglich für sein erstes Tor im niederländischen Klassieker zwischen Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam. Vor ihm hatten in der 93-jährigen Geschichte dieses Duells erst zwei Spieler in der ersten Minute getroffen, nämlich Piet Burg 1936 für Feyenoord und Johnny Rep 1973 für Ajax. 15 Sekunden nach dem Anpfiff bekam Schöne einen Freistoß, den er selbst aus knapp 40 Metern an die Unterkante der Latte und ins gegnerische Netz jagte. Justin Kluivert war mit 17 Jahren und 332 Tagen der jüngste Spieler in der Startaufstellung eines Klassiekers in Amsterdam seit Clarence Seedorf, der 1993 einen Tag vor seinem 17. Geburtstag in dem Duell spielte. Feyenoords 36-jähriger Mittelfeldspieler Dirk Kuyt war bei der Geburt von Patrick Kluiverts zweitem Sohn bereits ein etablierter Profi in der Eredivisie. Der niederländische Nachwuchs-Nationalspieler lieferte die Vorlage zum zweiten Tor für Ajax durch den brasilianischen U-20-Nationalspieler David Neres, der ebenfalls erstmals einen Klassieker bestritt. Bei seiner Auswechslung wurde Kluivert von den Fans in der Amsterdam ArenA mit stehenden Ovationen verabschiedet. Feyenoord kam zwar in der Nachspielzeit noch zum 1:2-Anschlusstreffer, doch Ajax gewann das Duell in der Eredivisie bereits zum zehnten Mal in Folge und rückte bis auf drei Punkte an den Tabellenführer und Erzrivalen heran.

46

Jahre waren seit der letzten Niederlage Dundees mit mehr als sechs Toren Rückstand vergangen, bevor Aberdeen am Samstag einen 7:0-Kantersieg landete. 1971 hatte Celtic Glasgow im Dens Park mit 8:1 gewonnen. Im Celtic-Team standen damals noch sieben "Löwen von Lissabon", die das Europapokal-Finale 1967 gegen Inter Mailand mit Tarcisio Burgnich, Giacinto Facchetti und Sandro Mazzola gewonnen hatten. In der Partie am Samstag erzielte der irische Stürmer Adam Rooney sein insgesamt 75. Tor für die Dons und sein 100. Tor im schottischen Fussball. Andy Considine traf allein in dieser Partie drei Mal und damit ein Mal mehr als in den vergangenen vier Spielzeiten zusammen (zwei Tore in 108 Einsätzen). Aberdeen hat die letzten sechs Ligaspiele gegen Dundee alle gewonnen und ist seit 13 Partien gegen diesen Gegner ungeschlagen.

4

Mal in Folge hat Paris Saint-Germain jetzt den französischen Ligapokal gewonnen. Damit fehlt nur noch ein Erfolg zum gesamteuropäischen Rekord in einem Ligapokalwettbewerb. Vier Mal haben bislang Liverpool (1981-84), Derry City (2005-08), Benfica Lissabon (2009-12) und Cliftonville (2013-16) den Ligapokal in ihrem jeweiligen Land geholt. Celtic Glasgow ist der einzige Klub, der es von 1966 bis 1970 sogar auf fünf Titel in Folge brachte. Beim 4:1-Sieg gegen AS Monaco am Samstag schnürte Edinson Cavani erneut einen Doppelpack. Der 30-jährige Uruguayer hat somit schon in drei Ligapokal-Endspielen doppelt getroffen und bringt es rechnerisch in diesen Partien alle 35 Minuten auf ein Tor. In 40 Spielen für PSG traf er in der laufenden Saison 40 Mal. Vier Tage später zog Paris Saint-Germain mit einem 4:0-Sieg gegen Avranches ins Halbfinale des Pokalwettbewerbs Coupe de France ein, in dem man erneut auf AS Monaco trifft. Es war der sage und schreibe 30. Sieg in Folge im französischen Pokal für den Hauptstadtklub.

In Kürze 3.614 Tage– also fast zehn Jahre – lagen zwischen dem 19. und dem 20. Premier-League-Einsatz von Adrian Mariappa für den FC Watford. Eine so lange Zeitspanne hatte es in der Premier League noch nie zwischen zwei Einsätzen eines Spielers für ein und denselben Klub gegeben.

615Einsätze hat Gianluigi Buffon mittlerweile in der Serie A absolviert und liegt damit nun in der Allzeitwertung gemeinsam mit Javier Zanetti auf Platz zwei. Einzig Paolo Maldini (647) hat noch mehr Spiele bestritten.

33 Tore in einer Saison der Serie A hat Edin Dzeko als erster Spieler von AS Rom erzielt. Am Samstag übertraf er den bislang von Rodolfo Volk (1930/31) und Francesco Totti (2006/07) gemeinsam gehaltenen Rekord.