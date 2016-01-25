Des Torhüters bester Verbündeter

"Das Gebälk ist der beste Verbündete des Torhüters", lautet eine Fussballweisheit, deren Wahrheitsgehalt West Ham Uniteds Torhüter Adrian am Samstag bei einem Schuss von Sergio Agüero erkennen konnte. Der gefühlvolle Heber des argentinischen Angreifers über den Torhüter hinweg landete letztlich nur am Pfosten.

Agüero hatte an der Strafraumgrenze stehend den Stellungsfehler des gegnerischen Torhüters bemerkt und sofort mit einem Heber reagiert. Adrian konnte dem Ball nur entsetzt hinterher blicken. Der Abpraller sprang vom Pfosten zu West Hams Innenverteidiger Winston Reid. Der neuseeländische Nationalspieler blieb ruhig und beförderte den Ball mit der Brust zu seinem Torhüter, der ihn aufnehmen konnte.