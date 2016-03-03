Der Klassiker: Kroatiens ewiges Duell

Derbys wecken Emotionen. Derbys polarisieren die Fans. Derbys sind das Salz in der Fussball-Suppe. Duelle wie die des FC Barcelona gegen Real Madrid oder Boca Juniors gegen River Plate lassen Fussball-Feinschmeckern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein Derby, das weltweit nicht in aller Munde aber genauso spektakulär, dramatisch und brisant wie die bekannten Duelle ist, stellt das Match zwischen Dinamo Zagreb und Hajduk Split dar.

"Wenn Dinamo und Hajduk aufeinandertreffen, spielen Zahlen oder die aktuelle Form der Teams keine Rolle. Im Ewigen Derby wachsen die Spieler über sich hinaus, und alles ist möglich", erzählt Dinamos Präsident Mirko Barisic.

Brisante Geschichte der Teams Nach dem 2. Weltkrieg und der Gründung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien kam es zur Zwangsfusion der beiden Zagreber Traditionsvereine HASK und Gradanski: es war die Geburtsstunde von Dinamo. Im ehemaligen Jugoslawien holte das neugegründete Team vier Meistertitel (1948, 1952, 1958 und 1982) und feierte sieben Pokalsiege (1951, 1960, 1063, 1965, 1969, 1980, 1983). 1967 verbuchten die Modri den bisher größten internationalen Erfolg. Im Messepokal, dem Vorläufer des UEFA-Cups, setzten sie sich in den Finalspielen gegen die favorisierte Elf von Leeds United durch (2:0, 0:0).

Zur Legende wurde jedoch das Halbfinalmatch gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Dinamo machte eine 0:3-Hinspielniederlage wett und setzte sich im heimischen Maksimir-Stadion mit 4:0 durch. Die prominentesten Spieler der 52-jährigen Vereinsgeschichte sind Velimir Zajec, Zlatko Kranjcar, Davor Suker, Robert Prosinecki und Zvonimir Boban.

Eine ähnliche Gründungs- und Erfolgsgeschichte hat Hajduk Split vorzuweisen. Das Team von der Adriaküste wurde 1911 gegründet. Auf sehr skurrile Art und Weise. Vier Studenten beschlossen, einen Fussballklub aus der Taufe zu heben und stürmten auf der Suche nach einem passenden Namen das Büro des Professors Barac. Der Hochschullehrer schlug den Namen Hajduk, Aufständischer vor, weil die Studenten sein Arbeitszimmer so dynamisch betreten hatten. Die Majstori s mora, die Meister vom Meer, wie ein weiterer Spitzname lautet, holten in der Folge 17 Meistertitel und 13 Pokalsiege. Zuletzt hatten sie 2005 die Nase vorn. Legendäre Akteure in ihren Reihen waren Bernard Vukas, Ivica Surjak, Alen Boksic, Robert Jarni, Igor Tudor und der aktuelle Nationaltrainer Kroatiens Slaven Bilic.

Derbyfieber Die offizielle Historie des Ewigen Derbys begann am 1. April 1946. Hajduk ging mit 2:0 als Sieger vom Rasen und gewann auch die nächsten beiden Vergleiche, ehe Dinamo am 14. September 1947 der erste Erfolg glückte. Der bisher höchste Sieg gelang Hajduk im Meisterjahr 1957, als man in Zagreb mit 6:0 gewann. Dinamo revanchierte sich im Pokalfinale 1963. Im Hinspiel deklassierten die Modri den Rivalen mit 4:0 und das Rückspiel in Split gewannen sie mit 4:1. Doch grundsätzlich sind die Spiele immer sehr eng und Kantersiege unüblich. "Niemand kann sich im Derby eine Pleite leisten. Die Medien und gegnerischen Fans verhöhnen den Verlierer wochenlang. Das will sich jeder ersparen", erklärte der einstige Dinamo-Trainer Branko Ivankovic.

Seit dem ersten Anpfiff hat das Traditionsduell der Erzrivalen nichts an Brisanz und Spannung verloren. Mindestens eine Woche lang polarisiert und emotionalisiert die Partie eine ganze Nation. Seitenlange Artikel in den Tageszeitungen und aktuelle Sonderberichte im TV füttern die Fans mit Infos en masse. Oft geht ein Riss durch unzählige Familien, da ein Teil den Modri und der andere den Bili die Daumen drückt.

Am Spieltag selbst sorgen die berühmt-berüchtigten Fangruppen der Bad Blue Boys aus Zagreb und Torcida aus Split mit fantasievollen Choreografien und Gesängen für eine prickelnde Gänsehaut-Atmosphäre. "Was unsere Fans veranstalten ist einfach sensationell", lobte Mario Carevic (1999-2004 und 2006-2007 in Diensten Hajduks) die emotionalen Anhänger. In die selbe Kerbe schlägt der 64-malige kroatische Nationalspieler Eduardo da Silva mit brasilianischen Wurzeln. "Ich habe in Brasilien schon einiges erlebt, aber was unsere Fans veranstalten lässt mir einen wohligen Schauer über den Rücken laufen. Einfach gigantisch!"