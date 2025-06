Dele Allis Zukunftshoffnungen im Fokus des neuen Podcasts

Dele Alli blickt in der neuen Episode des FIFA PlayOn Podcast, die am 17. Februar 2021 veröffentlicht wird, auf die wichtigsten Momente seiner Karriere zurück und spricht über seine größten Titelträume im Fussball.

In der neusten Folge des Podcasts, die wiederum von Chartstürmer Liam Payne der Universal Music Group und Sportmoderator Jaydee Dyer moderiert wird, blickt der Mittelfeldspieler an der Seite des zweiten Gasts, North-London-Rapper Wretch 32, auf prägende Fussballerlebnisse zurück.

Im ungezwungenen Gespräch, das so vielfältig ist wie die sechs ausgewählten Songs von Künstlern wie 50 Cent und Amy Winehouse, erzählt Dele Alli von seinen Anfängen bei MK Dons und seinem Wechsel zu Tottenham Hotspur, wo er zwei Jahre in Folge zum besten Nachwuchsspieler der englischen Premier League gewählt wurde.

"Als ich als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet wurde, wollte ich im nächsten Jahr bester Spieler des Jahres werden", sagt der ehrgeizige Alli. "Ich will im Fussball so viel erreichen wie möglich. Das ist immer mein Ziel. Ich will Titel holen und Teil von etwas sein."