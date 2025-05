Carlton Gomes: 70-jähriger Volunteer und das Herz am rechten Fleck

So wie Carlton Gomes, ein Einwohner von Goa, der anders ist als alle anderen. Er ist nämlich der älteste Volunteer bei der FIFA U-17-Frauen-WM Indien 2022™ und kümmert sich um den Empfang der VIPS im Pandit-Jawaharlal-Nehru-Stadion. Diesen Posten hatte er schon während der U-17-Weltmeisterschaft der Männer 2017 inne, die ebenfalls in seiner Heimat stattfand.

"Die Fußballerinnen, die hier zu sehen sind, geben den Anstoß für ihren Traum", erklärt Carlton Gomes in einem Interview mit der FIFA und bezieht sich dabei auf das Motto des Turniers: Kick off the dream . "Das gilt auch für mich. Jedes Mal, wenn ich als Volunteer das Stadion betrete, erfülle ich mir einen Traum, indem ich ein Teil dieser wunderbaren Weltmeisterschaft bin."

"Mir wurde gesagt, dass ich mit meinen 70 Jahren der älteste freiwillige Helfer an den drei Austragungsorten Bhubaneswar, Goa und Mumbai sei. Ich danke Gott dafür, dass er mir die Energie und die Inspiration gegeben hat, um hier zu sein, aber auch meiner Familie für ihre Unterstützung. Ich habe den Eindruck, wirklich am Turnier teilzunehmen. Wenn ich jünger wäre, würde ich vielleicht sogar mal auf den Platz gehen und kicken!"

Dabei war der ehemalige Bahnangestellte nicht unbedingt dafür prädestiniert, seinen Traum in einem Fußballstadion zu verwirklichen. Der ehemalige Hockeytorwart und dreimalige indische Nationalspieler wurde nie für eine Weltmeisterschaft berufen – was er sehr bedauert – und trat 2012 in den Ruhestand. Als Trainer nahm er an den Special Olympics 2013 teil und verhalf der Hockeymannschaft der Frauen zur Goldmedaille und ihrem männlichen Pendant zur Silbermedaille.