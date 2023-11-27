Die Auslosung für die Futsal-Turniere der Olympischen Jugendspiele 2026 in Dakar findet im Home of FIFA statt

Am Donnerstag, dem 21. Mai, finden im Home of FIFA in Zürich (Schweiz) im Rahmen der Weltfussballwoche zwei Auslosungen statt

Senegal wird Geschichte schreiben, wenn Afrika zum ersten Mal eine olympische Sportveranstaltung ausrichtet, bei der 16 Mannschaften – acht Frauen- und acht Männerteams – aus allen sechs Konföderationen in 32 Spielen gegeneinander antreten

Das Frauenturnier beginnt am 1. November; das Männerfinale bildet am 12. November den Abschluss der Veranstaltung

Die beiden Auslosungen für die Futsal-Turniere der Olympischen Jugendspiele Dakar 2026 finden am Donnerstag, 21. Mai, um 17:30 Uhr MEZ im Home of FIFA in Zürich, Schweiz, statt, während der Weltfussballverband die Weltfussballwoche feiert.

Die Auslosung bestimmt die Gruppenaufstellung für die Turniere der Frauen und der Männer, an denen jeweils acht Teams aus aller Welt teilnehmen. Die 16 teilnehmenden Mannschaften – acht pro Turnier, alle im Alter von 17 Jahren oder jünger – werden für jeden Wettbewerb in zwei Vierergruppen aufgeteilt, wobei die FIFA grundsätzlich darauf achtet, dass keine Gruppe mehr als eine Mannschaft aus derselben Konföderation enthält.

Die Auslosung beginnt mit der Auslosung der Frauen, gefolgt von der Auslosung der Männer.

Startplatzvergabe

Die endgültige Startplatzvergabe für beide Turniere sieht wie folgt aus:

Futsal-Turnier der Frauen bei den Olympischen Jugendspielen: Senegal (Gastgeber), Iran (AFC), Kamerun (CAF), Costa Rica (Concacaf), Kolumbien (CONMEBOL), Fidschi (OFC), Italien und Ukraine (UEFA)

Futsal-Turnier der Männer bei den Olympischen Jugendspielen: Senegal (Gastgeber), Afghanistan (AFC), Marokko (CAF), Panama (Concacaf), Argentinien und Paraguay (CONMEBOL), Salomonen (OFC) und Portugal (UEFA).

Setzliste und Auslosungsverfahren

Da es keine FIFA-Futsal-Jugendrangliste gibt, werden die Mannschaften auf der Grundlage der zuletzt veröffentlichten FIFA-Futsal-Weltrangliste der Frauen und der FIFA-Futsal-Weltrangliste der Männer einem einzigen Lostopf zugeordnet. Das Gastgeberland Senegal wird in beiden Turnieren automatisch auf Position A1 gesetzt. Die höchstplatzierte Mannschaft jedes Turniers wird automatisch auf Position B1 gesetzt – Italien im Frauenturnier und Portugal im Männerturnier.

Die Auslosung wird dann fortgesetzt, wobei die verbleibenden Mannschaften abwechselnd in die Gruppe A und die Gruppe B in der folgenden Reihenfolge gelost werden: A2, B2, A3, B3, A4 und B4.

Ein historischer Moment für den afrikanischen Sport

Die Futsal-Turniere der Olympischen Jugendspiele 2026 in Dakar stellen einen Meilenstein für den Futsal und auch für den afrikanischen Kontinent dar, da Senegal als erste afrikanische Nation Gastgeber einer olympischen Sportveranstaltung wird. Insgesamt 160 Spielerinnen und Spieler werden vom 1. bis 12. November in 32 Spielen gegeneinander antreten. Die Spiele beginnen im Iba-Mar-Diop-Komplex, bevor die Endrunden beider Turniere in die Hauptstadt in die Dakar Arena verlegt werden.

Die Turniere markieren die zweite Ausgabe des olympischen Futsals nach dem erfolgreichen Debüt der Disziplin bei den Olympischen Jugendspielen 2018 in Buenos Aires. Damals wurde Portugal zum Meister der Frauen gekrönt, während Brasilien den Titel bei den Männern holte.

Diese Ausgabe des Turniers baut auf der wachsenden Bedeutung des Futsals auf der globalen Bühne auf und bringt das temporeiche und technisch anspruchsvolle Spiel einer neuen Generation von Spielern und Fans in Afrika und auf der ganzen Welt näher.