Atlético scheitert erneut knapp

Endspiel UEFA Champions League: Real Madrid - Atlético de Madrid Previous 01 / 09 xsnzkepfqd7hksyeeldx.jpg 02 / 09 hoc0zc9awrxkw6i46mf3.jpg 03 / 09 zzsyqlkysgyspmcuv3r2.jpg 04 / 09 fyogdtuyl2yafpkcv8uh.jpg 05 / 09 qbqtxmpbmvwkdqlnytku.jpg 06 / 09 pc1s4g9wfw5jcun7kvx2.jpg 07 / 09 jdpylckn0jdb0zg7gqgg.jpg 08 / 09 yzcj9rgfjntwiqhtc2ae.jpg 09 / 09 ezau5wdm5yt5oo0fxkjx.jpg Next

Atlético Madrid ist im Endspiel der UEFA Champions League erneut am Stadtrivalen Real Madrid CF, der seinen elften Titel in diesem Wettbewerb feiern durfte, gescheitert. Die 120 Spielminuten endeten 1:1, so dass schließlich das Elfmeterschießen entscheiden musste. Dieses ging mit 4:2 an die Königlichen.

In der ersten Halbzeit des Finales in Mailand dominierte der Rekordsieger der Königsklasse das Geschehen und hätte schon nach sechs Minuten durch Karim Benzema in Front gehen können, doch Jan Oblak im Atlético-Tor war auf dem Posten. Nach einer Viertelstunde sorgte Verteidiger Sergio Ramos für das erste Tor der Partie, als Toni Kroos eine Freistoßflanke hereinbrachte, die von Gareth Bale per Kopf auf den Fuß von Ramos verlängert wurde. Real Madrid agiert danach etwas abwartender, doch außer ein paar Fernschüssen durch Antoine Griezmann brachte Atlético rein gar nichts zustande.

Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel sehr schnell: Nach Foulspiel von Pepe an Fernando Torres im Strafraum entschied Schiedsrichter Mark Clattenburg auf Strafstoß für Atleti, den Griezmann (48.) jedoch an die Latte setzte. Der vergebene Elfmeter hatte aber keinen Einfluss auf Atlético, das nun weiter auf den Ausgleich drängte und deutlich offensiver agierte als in den ersten 45 Minuten. Klare Gelegenheiten gab es bis zur 70. Minute dennoch für keine der beiden Mannschaften, danach aber sollte es hoch hergehen: Zunächst vergab Benzema alleine vor Oblak die Großchance auf das wohl vorentscheidende 2:0, ehe acht Minuten danach ein Schuss von Bale gerade so vor der Torlinie noch geklärt wurde. Fast im direkten Gegenzug fiel nach einer Hereingabe von rechts das 1:1 für Atlético durch den zur Pause eingewechselten Yannick Ferreira-Carrasco.