Torflut, Torrekord und Torjäger

Eine Torflut in Asien, ein Auswärts-Torrekord in Argentinien, ein Torjäger in Portugal und ein dramatisches Spitzenspiel in der niederländischen Liga sorgen in dieser Woche für die Schlagzeilen im Statistik-Rückblick von FIFA.com. Außerdem dabei: ein Youngster, ein Ausnahmetrainer und der teuerste Spieler der Welt.

85

Jahre Profifussball waren in Argentinien vergangen, ohne dass ein Team zwei Auswärtsspiele in Folge mit 6:3 gewonnen hatte. Diesen neuen Rekord stellte Racing Club am Montag auf. Diego Milito, Lisandro Lopez und Co. sorgten für die Ausnahmeresultate bei Union Santa Fe und Atletico Rafaela. Zuvor hatten die Schützlinge von Trainer Facundo Sava seit November 2014 nie mehr als zwei Auswärtstore in einem Spiel erzielt. Ramon Abila trug unterdessen mit seinem Rekord-Hattrick innerhalb von nur 14 Minuten zum 4:2-Sieg Huracans gegen Temperley bei. Damit hat ‘Wanchope’ in der aktuellen Saison im Schnitt alle 90 Minuten ein Tor erzielt. Allein in den letzten fünf Einsätzen brachte er es wettbewerbsübergreifend auf sieben Treffer

54

Ligaspiele in Folge hatte PSV Eindhoven stets mindestens ein Tor erzielt, bis die Serie am Sonntag gegen Ajax Amsterdam riss. Seit der 0:1-Niederlage bei Heerenveen vor 18 Monaten war das Team aus Eindhoven in der höchsten niederländischen Spielklasse nicht mehr ohne Torerfolg geblieben. Arkadiusz Milik wurde unterdessen zum ersten Spieler, der in fünf Spielen von Ajax in Folge den ersten Treffer erzielte. Es war der siebte Treffer des Polen in seinen letzten fünf Einsätzen. Dank des 2:0-Siegs verdrängten die Schützlinge von Frank de Boer den bisherigen Tabellenführer von der Spitze. Erstmals seit 1971, damals mit Größen wie Velibor Vasovic, Wim Suurbier, Johan Neeskens, Piet Keizer und Johan Cruyff, gelangen Ajax wieder zwei Auswärtssiege in Folge beim Erzrivalen.

29

Tore in 27 Partien machen Jonas von Benfica Lissabon zum ersten Anwärter auf die europäische Torjägerkrone. Zudem bescherten sie ihm nach vier Jahren wieder eine Berufung in die brasilianische Nationalmannschaft. Der Schütze des zweitschnellsten Tores in der Geschichte der UEFA Champions League musste allerdings lange auf seinen jüngsten Treffer warten: 92 Minuten und fünf Sekunden waren bereits vergangen, als er in der Partie bei Boavista mit einem Volleyschuss das einzige Tor der Partie erzielte. Damit haben die Adler wettbewerbsübergreifend elf Siege in Folge eingefahren, darunter auch beim Lokalrivalen Sporting Lissabon und bei Zenit Sankt Petersburg. In der portugiesischen Liga hat Benfica derzeit zwei Punkte Vorsprung vor Sporting. Nur zwei Spieler haben es bei Benfica auf mehr als 30 Saisontore gebracht: Der eine war Eusebio, dem dies sogar drei Mal gelang, der andere war Mats Magnusson, der in der Saison 1989/90 im stark schwedisch geprägten Team von Sven-Göran Eriksson 33 Tore in 32 Spielen erzielte.

9

Tore in nur drei Spielen hat Adriano Michael Jackson in der AFC Champions League 2016 erzielt – das sind mehr, als der letztjährige Rekordtorjäger des Wettbewerbs Ricardo Goulart in 14 Partien! Der 28-jährige Brasilianer schnürte beim 6:0-Kantersieg des FC Seoul gegen Buriram United einen Viererpack und ließ beim 4:1 gegen Sanfrecce Hiroshima drei weitere Treffer folgen. Damit ist er der siebte Torjäger in der Geschichte des Wettbewerbs, der zwei Hattricks schaffte. Nach seinem erneuten Doppelschlag beim 4:1-Auswärtssieg bei Shandong Luneng am vergangenen Mittwoch liegt Adriano nun nur noch vier Treffer hinter dem Allzeit-Torrekord einer AFC Champions League-Saison. Diesen stellte Stürmer Muriqui von Guangzhou Evergrande in der Saison 2013 auf.

In Kürze

523

Bundesligaspiele hat Thomas Schaaf nun bereits als Trainer erlebt und damit Udo Lattek in der Liste der Trainer mit den meisten Partien in der höchsten deutschen Spielklasse hinter sich gelassen. Nun liegt er auf Platz drei hinter Otto Rehhagel (836), Jupp Heynckes (642) und Erich Ribbeck (568).

43

Tore machen Gareth Bale zum torgefährlichsten Briten in der Geschichte der spanischen Liga. Der 26-jährige Waliser zog mit seinem Treffer gegen Sevilla in seinem 77. Ligaspiel in Spanien an Gary Lineker vorbei, der in seinen 103 Einsätzen für den FC Barcelona 42 Mal traf.

18