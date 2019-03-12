Die Weltbesten in Aktion

Pressemitteilung

Dienstag 12 März 2019, 11:25
Vorsorgliche Sanktion gegen den Fussballoffiziellen Keramuudin Karim um 90 Tage verlängert

Auf Antrag des Vorsitzenden der Untersuchungskammer wurde die vorsorgliche Sperre, die am 12. Dezember 2018 gegen Keramuudin Karim, den Präsidenten des afghanischen Fussballverbands, verhängt worden war, vom Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer um 90 Tage verlängert. Keramuudin Karim bleibt damit in dieser Zeit für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten weiterhin gesperrt.

Der Entscheid des Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer wurde Keramuddin Karim am 11. März 2019 mitgeteilt.

