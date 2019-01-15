Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission weist Berufung von Keramuudin Karim ab

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat die Berufung von Keramuudin Karim, dem Präsidenten des afghanischen Fussballverbands, abgewiesen und den Entscheid der Untersuchungskammer der unabhängigen Ethikkommission vom 12. Dezember 2018 zu den vorsorglichen Sanktionen in allen Punkten bestätigt.