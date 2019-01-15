Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission weist Berufung von Keramuudin Karim ab

Der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat die Berufung von Keramuudin Karim, dem Präsidenten des afghanischen Fussballverbands, abgewiesen und den Entscheid der Untersuchungskammer der unabhängigen Ethikkommission vom 12. Dezember 2018 zu den vorsorglichen Sanktionen in allen Punkten bestätigt.
Die von der Untersuchungskammer gegen Keramuudin Karim verhängte vorsorgliche Sperre von 90 Tagen (Art. 84 f. des FIFA-Ethikreglements von 2018) bleibt damit bestehen.
Der Entscheid des Vorsitzenden der rechtsprechenden Kammer wurde Keramuudin Karim heute mitgeteilt.