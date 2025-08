Unterstützung der FIFA bei laufenden Gesprächen über dauerhaftes Büro der ILO in Katar

"Die Aussicht auf ein eigenes Büro wäre ein weiterer unbestreitbarer Fortschritt bei den Arbeitsreformen, die im Rahmen der Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erzielt wurden, und ich bin ermutigt durch die Richtung, in die sich die Gespräche entwickelt haben", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Von meinem ersten Tag als FIFA-Präsident an habe ich mich über das starke Engagement der katarischen Behörden gefreut, dafür zu sorgen, dass die Reformen auf dem gesamten Arbeitsmarkt vollständig umgesetzt werden, so dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ noch lange nach der Veranstaltung ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt und die Arbeitsmigranten im Gastgeberland langfristig davon profitieren."

In den letzten Jahren hat es in Katar erhebliche Fortschritte bei den Arbeitsbedingungen gegeben. So wurden insbesondere die problematischsten Elemente des Kafala-Systems abgeschafft und es wurde ein Mindestlohn eingeführt wie auch Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer vor Hitze. All diese positiven Entwicklungen wurden von Organisationen wie der ILO und dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) ausdrücklich anerkannt.