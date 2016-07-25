Unabhängige Ethikkommission sperrt Wolfgang Niersbach

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Alan Sullivan hat Wolfgang Niersbach, den ehemaligen Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) und Vizepräsidenten des lokalen Organisationskomitees für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2016 sowie amtierendes Mitglied des FIFA-Rats und des UEFA-Exekutivkomitees, für ein Jahr für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt. Die Sperre tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Untersuchung gegen Wolfgang Niersbach wurde von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, geleitet. Der Schlussbericht wurde am 22. April 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen. Am 20. Mai 2016 wurde daraufhin formell ein rechtsprechendes Verfahren eröffnet.

Die rechtsprechende Kammer befand Wolfgang Niersbach für schuldig, Erkenntnisse zu möglichen Verfehlungen hinsichtlich der Vergabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™, einschließlich möglicher Verstöße gegen das FIFA-Ethikreglement, nicht gemeldet zu haben. Die möglichen Verstöße gegen das FIFA-Ethikreglement bezüglich möglicher Bestechung und/oder Korruption im Zusammenhang mit der Vergabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ waren nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Beurteilt wurden ausschließlich Wolfgang Niersbachs Kenntnis über die besagten Vorfälle und seine Unterlassung, diese der Ethikkommission rechtzeitig zu melden.

Die Ethikkommission erachtete das Verhalten von Wolfgang Niersbach in dessen Eigenschaft als ehemaligen Präsidenten des DFB und Vizepräsidenten des lokalen Organisationskomitees für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2016 sowie amtierendes Mitglied des FIFA-Rats und des UEFA-Exekutivkomitees als Verstoss gegen Art. 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht) und Art. 19 (Interessenkonflikte) des FIFA-Ethikreglements.