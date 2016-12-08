Unabhängige Ethikkommission sperrt Fussballoffizielle

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat Kirsten Nematandani, den ehemaligen Präsidenten des südafrikanischen Fussballverbands (SAFA), Jonathan Musavengana, einen ehemaligen Funktionär des simbabwischen Fussballverbands (ZIFA), und Banna Tchanilé, den ehemaligen Nationaltrainer von Togo, für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt.

Die drei Fälle betreffen internationale Freundschaftsspiele im Jahr 2010 in Südafrika sowie Fälle, die im Oktober 2015 und März 2016 von der rechtsprechenden Kammer entschieden wurden. Die im September 2015 eingeleiteten Untersuchungen wurden von Djimrabaye Bourngar, dem Vizevorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, geleitet. Die Schlussberichte wurden am 17. August 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen.

IKirsten Nematandani wurde der Verletzung von Art. 13 (Allgemeine Verhaltensregeln), Art. 15 (Loyalität) und Art. 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht) des FIFA-Ethikreglements für schuldig befunden und für fünf Jahre für sämtliche Fussballtätigkeiten gesperrt. Gegen Jonathan Musavengana und Banna Tchanilé verhängte die rechtsprechende Kammer wegen der Verletzung von Art. 13 und Art. 21 (Bestechung und Korruption) des FIFA-Ethikreglements eine lebenslange Sperre.

Da es Jonathan Musavengana und Banna Tchanilé unterlassen haben, der rechtsprechenden Kammer ihre Telefaxnummern anzugeben, werden die entsprechenden Entscheide ausnahmsweise auf FIFA.com mitgeteilt, wie es gemäß Art. 36 Abs. 2 des FIFA-Ethikreglements zulässig ist.

Die jeweiligen Sperren treten mit ihrer Veröffentlichung auf FIFA.com am 8. Dezember 2016 in Kraft.