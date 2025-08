"The Best FIFA Football Awards™" 2021 am 17. Januar 2022

Durchführung der Preisverleihung am Montag, 17. Januar 2022

Abstimmung von Montag, 22. November, bis Freitag, 10. Dezember 2021

Austragung als virtuelle TV-Show am FIFA-Sitz

"The Best FIFA Football Awards™ 2021" werden am Montag, 17. Januar 2022, gemäß den geltenden Schutzkonzepten virtuell vom FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) aus durchgeführt.

In den meisten Ländern der Welt läuft der Spielbetrieb wieder fast normal. Dank großem Engagement, Solidarität und außerordentlichen Maßnahmen hat der Fussball vielen Menschen Zuversicht und Freude vermittelt. Die FIFA und der Fussball rund um die Welt möchten diese Leistungen in den folgenden Kategorien daher entsprechend würdigen:

The Best – FIFA-Weltfussballerin

The Best – FIFA-Weltfussballer

The Best – FIFA-Welttrainer – Frauen

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer

The Best – FIFA-Welttorhüterin

The Best – FIFA-Welttorhüter

FIFA FIFPRO World 11 – Frauen

FIFA FIFPRO World 11 – Männer

FIFA-Fairplay-Preis

FIFA-Puskás-Preis (für das Tor des Jahres)

FIFA-Fanpreis

Mit den Auszeichnungen werden die Spieler und Trainer geehrt, die in der Saison 2020/2021 (inklusive den Olympischen Fussballturnieren in Tokio), in den einzelnen Kategorien jeweils die besten waren. Grundlage sind die einzelnen Leistungen ungeachtet von Titeln und Nationalität.

Bei der Show werden für herausragende Verdienste zudem noch weitere Preise vergeben. Über die Vergabe der Preise entscheiden die vier Hauptgruppen der Fussballwelt. So stimmen die Spielführer und Cheftrainer der Nationalteams aus aller Welt sowie die Fans und eine ausgewählte Gruppe von über 300 Medienvertretern gemäß Vergabebestimmungen gemeinsam darüber ab, wer die besten Spieler und Trainer im Frauen- und Männerfussball sind.

Die Abstimmung dauert von Montag, 22. November, bis Freitag, 10. Dezember 2021.