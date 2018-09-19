Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission verhängt Sperre gegen ehemalige Fussballfunktionäre

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat die folgenden Personen für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) lebenslang gesperrt: Aaron Davidson, ehemaliger Aufsichtsratspräsident der North American Soccer League (NASL) und ehemaliger Präsident der Sportvermarktungsfirma Traffic Sports USA, Costas Takkas, ehemaliger CONCACAF-Offizieller und Attaché des früheren CONCACAF-Präsidenten Jeffrey Webb, und Miguel Trujillo, früherer FIFA-Spielvermittler und Inhaber von Sportberatungsunternehmen.

Die Untersuchung gegen Aaron Davidson wurde am 28. Mai 2015 u. a. aufgrund einer Medienmitteilung des US-Justizministeriums vom Vortag eröffnet.

Aaron Davidson bekannte sich am 20. Oktober 2016 in je einem Fall der Verabredung zum organisierten Verbrechen und zum elektronischen Datenbetrug für schuldig. Sein Schuldbekenntnis bezog sich u. a. auf Systeme zur Gewährung von Bestechungsgeldern für den Abschluss von Verträgen für die Medien- und Marketingrechte an Fussballturnieren.

Die Untersuchung gegen Costas Takkas wurde am 27. Mai 2015 u. a. aufgrund einer Medienmitteilung des US-Justizministeriums vom selben Tag eröffnet.

Costas Takkas bekannte sich am 24. Mai 2017 in einem Fall der Verabredung zur Geldwäsche für schuldig. Sein Schuldbekenntnis bezog sich u. a. auf Systeme zur Annahme von Bestechungsgeldern im Auftrag des früheren CONCACAF-Präsidenten Jeffrey Webb für den Abschluss von Verträgen mit Unternehmen für die Medien- und Marketingrechte an Fussballturnieren.

Die Untersuchung gegen Miguel Trujillo wurde am 6. April 2016 u. a. aufgrund einer Medienmitteilung des US-Justizministeriums vom 8. März 2016 eröffnet.

Miguel Trujillo bekannte sich am 8. März 2016 in einem Fall der Verabredung zur Geldwäsche und in zwei Fällen der Verabredung zum elektronischen Datenbetrug in Zusammenhang mit seiner Beteiligung an mehreren Systemen zur Bestechung von Fussballoffiziellen für schuldig.

Die rechtsprechende Kammer befand Aaron Davidson, Costas Takkas und Miguel Trujillo des Verstoßes gegen Art. 21 (Bestechung und Korruption) des FIFA-Ethikreglements für schuldig. Gegen die Funktionäre wurde folglich eine lebenslange Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) verhängt. Zudem wurde gegen jeden der drei genannten Offiziellen eine Geldstrafe von USD 1 000 000 ausgesprochen.