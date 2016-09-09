Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission verhängt lebenslange Sperre gegen Jeffrey Webb

Die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission unter dem Vorsitz von Hans-Joachim Eckert hat Jeffrey Webb, den ehemaligen Präsidenten der CONCACAF, FIFA-Vizepräsidenten und Präsidenten des Fussballverbands der Cayman-Inseln, für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten lebenslang gesperrt. Die Sperre tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Untersuchung gegen Jeffrey Webb unter der Leitung von Dr. Cornel Borbély, dem Vorsitzenden der Untersuchungskammer der Ethikkommission, wurde am 27. Mai 2015 aufgrund einer Anklage des US-Bezirksgerichts Eastern District von New York eingeleitet. Der Schlussbericht wurde am 26. April 2016 an die rechtsprechende Kammer überwiesen, die am 4. Mai 2016 ihrerseits ein formelles rechtsprechendes Verfahren eröffnete.

Am 23. November 2015 erklärte sich Jeffrey Webb vor dem US-Bezirksgericht Eastern District von New York in einem Fall der Verabredung zum organisierten Verbrechen, in drei Fällen der Verabredung zum elektronischen Datenbetrug und in drei Fällen der Verabredung zur Geldwäsche für schuldig.

Die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission befand Jeffrey Webb der Verletzung von Art. 13 (Allgemeine Verhaltensregeln), Art. 15 (Loyalität), Art. 18 (Anzeige- sowie Mitwirkungs- und Rechenschaftspflicht), Art. 19 (Interessenkonflikte) und Art. 21 (Bestechung und Korruption) des FIFA-Ethikreglements für schuldig.