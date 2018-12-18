Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Seedy Kinteh

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Seedy Kinteh, den ehemaligen Präsidenten des gambischen Fussballverbands, für vier Jahre für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt.

Die Untersuchung gegen Seedy Kinteh wurde am 1. März 2017 eröffnet. Die rechtsprechende Kammer befand Seedy Kinteh der Verletzung von Art. 20 (Annahme und Gewährung von Geschenken und sonstigen Vorteilen) und Art. 21 (Bestechung und Korruption) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2012) für schuldig. Gegen Seedy Kinteh wurde folglich eine vierjährige Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) verhängt. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von USD 200 000 ausgesprochen.