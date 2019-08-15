Die Weltbesten in Aktion

Pressemitteilung

Donnerstag 15 August 2019, 14:55
Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Romer Osuna

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Romer Osuna, ehemals Schatzkanzler und Mitglied des Exekutivkomitees der südamerikanischen Fussballkonföderation (CONMEBOL) sowie ehemals Mitglied verschiedener FIFA-Kommissionen, der Bestechung und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Das Untersuchungsverfahren gegen Romer Osuna betraf ein Bestechungsmodell, insbesondere im Zeitraum 2012–2015, im Zusammenhang mit seiner Rolle beim Abschluss von Verträgen mit Unternehmen für die Medien- und Marketingrechte von CONMEBOL-Wettbewerben.

Die rechtsprechende Kammer befand Romer Osuna der Verletzung von Art. 27 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2018) für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 1 000 000 ausgesprochen.

Der Entscheid wurde Romer Osuna heute mit Inkrafttreten der Sperre mitgeteilt.

