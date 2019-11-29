Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Ricardo Teixeira

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Ricardo Teixeira, ehemals Mitglied des Exekutivkomitees der südamerikanischen Fussballkonföderation (CONMEBOL), Präsident des brasilianischen Fussballverbands (CBF) sowie Mitglied des Exekutivkomitees und ständiger Kommissionen der FIFA, der Bestechung und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Das Untersuchungsverfahren gegen Ricardo Teixeira betraf Bestechungsmodelle im Zeitraum 2006–2012 im Zusammenhang mit seiner Rolle beim Abschluss von Verträgen mit Unternehmen für die Medien- und Marketingrechte von Wettbewerben des CBF, der CONMEBOL und der Concacaf.

Die rechtsprechende Kammer befand Ricardo Teixeira der Verletzung von Art. 27 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2018) für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 1 000 000 ausgesprochen.

Der Entscheid wurde Ricardo Teixeira heute mit Inkrafttreten der Sperre mitgeteilt und auf legal.fifa.com veröffentlicht. Hier gelangen Sie direkt zum Entscheid.