Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Reynaldo Vásquez

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Reynaldo Vásquez, einen ehemaligen Präsidenten des Fussballverbands von El Salvador (FESFUT), der Bestechung und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Die Untersuchung gegen Reynaldo Vásquez betraf Bestechungsmodelle im Zeitraum 2009–2011 im Zusammenhang mit Spielen des FESFUT sowie Spielen bei FIFA-Wettbewerben.

Die rechtsprechende Kammer befand Reynaldo Vásquez der Verletzung von Art. 27 (Bestechung und Korruption) der Ausgabe 2019 des FIFA-Ethikreglements für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 500 000 ausgesprochen.