Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Osiris Guzmán

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Osiris Guzmán, den Präsidenten des Fussballverbands der Dominikanischen Republik (FEDOFUTBOL), für zehn Jahre für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt.

Die rechtsprechende Kammer befand Osiris Guzmán der Verletzung von Art. 27 (Bestechung), Art. 20 (Annahme und Gewährung von Geschenken und sonstigen Vorteilen) und Art. 19 (Interessenkonflikte) des FIFA-Ethikreglements für schuldig. Folglich wird Osiris Guzmán für zehn Jahre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 150 000 ausgesprochen.