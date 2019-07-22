Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Mooketsi Kgotlele

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Mooketsi Kgotlele, den ehemaligen Generalsekretär des Fussballverbands von Botsuana (BFA), der Annahme von Bestechungsgeldern im Zusammenhang mit der Manipulation internationaler Spiele und damit des Verstoßes gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Das formelle Ethikverfahren gegen Mooketsi Kgotlele wurde am 6. September 2018 eröffnet und geht auf umfassende Ermittlungen zu verschiedenen internationalen Spielen zurück, die Wilson Raj Perumal, ein bekannter Spielmanipulator, zwecks Wetten zu manipulieren versucht hat.

Die FIFA führte über ihre zuständigen Abteilungen und zusammen mit den zuständigen Stellen und Instanzen weitreichende Ermittlungen durch. Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission befand Mooketsi Kgotlele der Verletzung von Art. 12 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2006) für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 50.000 ausgesprochen.