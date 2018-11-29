Die Weltbesten in Aktion

Live-Streams, Match-Highlights, Exklusives und mehr!
FIFA.com
Pressemitteilung

Fédération Internationale de Football Association

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

Donnerstag 29 November 2018, 14:00
Organisation

Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Manuel Dêndê

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Manuel Dêndê, den ehemaligen Präsidenten des Fussballverbands von São Tomé und Príncipe (FSF), für vier Jahre für sämtliche nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt.

Die rechtsprechende Kammer befand Manuel Dêndê der Verletzung von Art. 21 (Bestechung und Korruption) und Art. 20 (Angebot und Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen) des FIFA-Ethikreglements (Ausgabe 2012) für schuldig. Gegen Manuel Dêndê wurde folglich eine vierjährige Sperre für alle nationalen und internationalen Fussballtätigkeiten (administrativ, sportlich und anderweitig) verhängt. Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 75 000 ausgesprochen.

Der Entscheid wurde Manuel Dêndê heute mitgeteilt und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Verwandte Themen
Organisation
Cookie Settings