Rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission sanktioniert Juan Ángel Napout

Die rechtsprechende Kammer der unabhängigen Ethikkommission hat Juan Ángel Napout, ehemals Präsident des paraguayischen Fussballverbands und der südamerikanischen Fussballkonföderation (CONMEBOL) sowie ehemals FIFA-Vizepräsident und Mitglied verschiedener FIFA-Kommissionen, der Bestechung und damit des Verstosses gegen das FIFA-Ethikreglement für schuldig befunden.

Das Untersuchungsverfahren gegen Juan Ángel Napout betraf Bestechungsmodelle, insbesondere im Zeitraum 2012–2015, im Zusammenhang mit seiner Rolle beim Abschluss von Verträgen mit Unternehmen für die Medien- und Marketingrechte von CONMEBOL-Wettbewerben.

Die rechtsprechende Kammer befand Juan Ángel Napout der Verletzung von Art. 27 (Bestechung) des FIFA-Ethikreglements für schuldig und verhängte gegen ihn eine lebenslange Sperre für jede nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig). Zudem wurde gegen ihn eine Geldstrafe von CHF 1 000 000 ausgesprochen.